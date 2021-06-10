做家務的男人3|楊千嬅罕公開主婦生活　打掃超細緻被讚可出教科書

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-10 20:15

歌手楊千嬅近年專注在內地發展，除了不時上綜藝節目外還頻頻孖老公丁子高參加夫妻類的真人騷節目。而適逢夫妻二人的全新節目《做家務的男人3》即將開播，近日節目就率先播放近一分鐘的預告片，沒想到在幕前光鮮亮麗的她打掃有一手，而且乾淨程度相當嚇人，讓不少網友對她有讚無彈，直言其打掃模式根本可作教科書版。

夫妻二人近年頻頻上真人騷。（微博圖片）

雖然楊千嬅已貴為人妻人母，但其私下的主婦look大家都沒有見過，不過在節目中就大方展示。從最新預告片中可見，身穿粉紅色棉質衛衣再加上頭綁丸子頭的楊千嬅，其主婦look亦相當有時尚感，完全不失星味。然而同一般主婦無誤的她亦害怕有「婦女手」出現，需戴上手套進行清潔工作，更一邊打掃一邊碎碎唸：「好髒」，一個地方重複抹了多次，連場外的嘉賓李誕見到都表示：「潔癖上線」。

楊千嬅打掃好認真。（影片截圖）

而更誇張的是當清潔完廚櫃之後，楊千嬅似乎還嫌不夠乾淨於是手持一支疑是清毒噴霧噴灑廚櫃，原以為就此完畢可以擺放物件，沒想到她再拿廚房專用的紙巾鋪墊在廚櫃上，幾乎每一個角落都完整做到劃一，細緻度完全是滿分。後來廚櫃內裡打掃完畢之後，她再打掃廚櫃外，同樣地一邊抹一邊不停講話：「非常髒」，每一個廚櫃都抹得非常乾淨，但場外的陳學冬見到就表示：「哪裡髒，看起來都挺好的。」似乎覺得楊千嬅過度潔癖。

疑用清毒噴霧噴灑廚櫃。（影片截圖）

再拿廚房專用的紙巾鋪墊在廚櫃上。（影片截圖）

而在旁的老公丁子高全程沒有幫上忙，不過在最後一個關頭讓他發現雪櫃好骯髒。此時他就突發其想走去拿吸塵機用作清潔，這個清潔手法非常罕見，亦令網友們看到目瞪口呆。雖然預告片只是短短近一分鐘，不過楊千嬅的打婦模式已經令人一目瞭然，大家都紛紛激讚她細緻入微，每個角落幾乎都不放過根本可以拿滿分，還直言可以出書教大家清潔。

丁子高用吸塵機吸雪櫃。（影片截圖）