那些年｜柯震東吸毒全面遭封殺　彎彎婚後12日街頭激吻重挫形象

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-12 09:00

「那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情…」不知不覺台灣校園青春電影《那些年，我們一起追的女孩》今年迎來十周年。十年過去戲中一眾主角亦經歷了不少人生變化，有人已結婚生子﹑有人演藝事業跌入谷底﹑有人外遇重挫形象等，現在就讓我們一起來看看他們的近況吧！

《那些年》已經十周年 。（劇照）

柯震東飾柯景騰

現年29歲的柯震東當年因為《那些年》一夜間走紅，令他成為炙手可熱的男星。未料3年後在2014年他被爆出在北京吸毒被捕而重挫形象，遭到全面封殺的他演藝事業跌入谷低，名聲大減慢慢退出大家的視線。

不過在事業停滯2年後，改過自生的他在2016年憑電影《再見瓦城》引起關注，更憑該電影入圍台灣金馬獎最佳男主角，演技備受肯定。近年更為了翻轉形象不時在instagram開直播同網友互動，幾乎有問必答，讓不少人對他刮目相看。另外，還開設youtube頻道大方公開私生活，目前有超過8萬人追蹤，相當不俗。

一直以拍電影為主的他，最近再次成為焦點，事關他主演的電影《尋找》（Money Boys）入圍康城電影節「一種關注單元」，是他繼《再見瓦城》入圍威尼斯電影節後再有作品入圍，可見他演藝事業慢慢起死回生。

柯震東因為被爆出在北京吸毒被捕而重挫形象。（劇照﹑柯震東微博圖片）

陳妍希飾沈佳宜

憑在電影中清純﹑可愛形象而走紅的陳妍希，之後成為廣告圈同戲劇圈的寵兒。被封為「國民女神」的她資源豐富，在事隔3年後因為出演新版《神鵰俠侶》飾演小龍女一角令她再次紅遍大江南北，還因為劇集奪得第17屆華鼎獎最佳女演員獎，演技備受肯定。

然而亦因為劇集令她找到幸福，同劇中男主角陳曉因戲生情，二人從而在2016年登記結婚，年底並在台北產下一子。雖然已為人妻人母，但完全不影響她的人氣同事業，今年還因為參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》引起不少話題，讓大家見到她的唱跳一面。目前她人在台灣拍攝劇集《人浮於愛》，是她事隔9年後再拍攝台劇，讓外界相當關注。

陳妍希同陳曉因戲生情婚後產下一子。（劇照﹑陳妍希微博圖片）

莊濠全（敖犬）飾曹國勝

在電影中同柯震東是勁敵的敖犬非常喜歡耍帥，帶給觀眾不少歡樂感。雖然沒有因為電影而大紅大紫，但亦為他增加了不少知名度同工作。而一向跳舞出眾的他將重心轉移內地，並參加不同有關跳舞的綜藝節目，並在《舞林大會》總決賽中勇奪季軍同《與星共舞中國版》中勇奪亞軍。讓他慢慢打開內地市場。

而在2015年他被曝同公司已解約，因此正式宣布離開組合Lollipop@F，從此就單獨個人發展。之後在2017年他就加盟內地著名娛樂公司「樂華娛樂」同韓庚﹑王一博等人做同事，資源相當不俗。現時除了活躍於綜藝圈之外，還不時接拍網劇，目前有兩部作品待播，似乎將注意力轉注在戲劇圈發展。

敖犬目前專注在內地發展。（劇照﹑敖犬微博圖片）

郝劭文飾謝明和

《那些年》中郝劭文是唯一一位同陳妍希拍拖的人，當時這段情令不少人感到意外，不過最後他們都是分手收場。而在現實中郝劭文都一直轉注在戲劇圈發展，而近年亦將重心轉移內地，目前有多部作品待播。雖然仍然活躍於娛樂圈，但名氣始終不及從前，作品難超越《新烏龍院2》﹑《笑林小子》。

郝劭文目前亦將重心轉移內地。（劇照﹑郝劭文微博圖片）

彎彎飾演胡家瑋

於電影中同陳妍希是好友的彎彎，戲內是一位知名漫畫家，而戲外她就是一位知名插畫家。因為電影爆紅後她的知名度上升，還因此獲邀同其他平台合作推出貼圖大受歡迎，累積下載量達上千萬。

然而在事業大紅之際她就在2014年宣佈結婚，不過在婚後12天她被媒體影到同另一名部落客男子在街頭熱吻，隨即引起外遇風波。形象大損的她事後在社交網站道歉，而老公亦選擇原諒她，之後低調過生活將重心放在家庭上。

而外遇多年後在去年她接受訪問時就表示以前的彎彎已死，隨着年齡增長與生活環境的變化，她的創作風格亦有所不同，現在偏向親子同家庭方面。

彎彎曾在婚後外遇。（劇照﹑彎彎微博圖片）

蔡昌憲飾廖英宏

在電影中蔡昌憲雖然不突出，但他喜歡表演魔術的特徵卻令人印象深刻。多年後的他仍然活躍於影視圈，戲約不斷。而在私人生活上，他在2008年同女友結婚，婚後太太懷有身孕，不過因為產檢時發現孩子有先天基因缺陷（2019年），所以需要進行引產，令他們非常傷心。所幸夫妻二人一起度過這個難關，日前他宣佈太太懷孕即將做爸爸，讓他們非常開心。

蔡昌憲即將做爸爸。（劇照﹑蔡昌憲微博圖片）

侯彥西飾許博淳

在電影中侯彥西因為經常「勃起」的原因，而令大家對他有印象。亦正正因為這個角色令他知名度上升，雖然沒有大紫大紅但最起碼戲約不斷，幾乎每一年都有作品推出。而目前31歲的他亦在戲劇圈發展，特別在電影方面有多部作品推出。

侯彥西目前在戲劇圈發展，特別在電影方面有多部作品推出。（劇照﹑侯彥西微博圖片）