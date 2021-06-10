全面停工零收入傳賣億萬豪宅減輕開銷　小豬親回應：房子住的好好

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-10 17:00

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）去年4月份被前女友周揚青在微博公開揭發他是「天生渣男」，寫下長文指他私生活混亂還爆出他喜愛「多人運動」，令他形象重挫，演藝工作全面停擺。為了復出鋪路他今年初開始經營youtube，不斷推出新片以力挽人氣，但近日就有台灣媒體報導指他的YouTube點擊率成績不理想，且為了減輕開銷就靜悄悄賣掉位於台北市內湖區的4.8億新台幣（約1億3千萬港元）的豪宅，對此他在instagram親自作出回應。

周揚青去年在微博揭發羅志祥是「天生渣男」 。（周揚青微博圖片﹑視覺中國）

對於外界的傳聞羅志祥就在instagram回應：「我開頻道是為了可以有多一個平台可以跟粉絲互動，我沒什麼宣傳，更不是為了賺錢，頻道的收益我是全額捐給，流浪動物公益機構，我一毛也沒拿，我有自己工作團隊，我也沒去找人合作被拒絕。」另外對於變賣豪宅一事，他表示：「友人透露我要賣房，請問友人是誰啊，我房子住的好好，沒有要賣房，謝謝。」而查看他的youtube頻道，並經營了近半年時間目前有6.69萬人追蹤，其實還有好大進步空間。

羅志祥的youtube頻道目前有6.69萬人追蹤。（影片截圖）