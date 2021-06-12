聲夢傳奇︱炎明熹終於有競敵！　對決何晉樂《等》成全晚高潮

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-12 22:44

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》進入白熱化階段，上集（6月5日）已有5位學員，鍾柔美（Yumi）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）、詹天文（Windy）和姚焯菲（Chantel）分別出場，其中Chantel的《戀愛預告》似乎就略勝一籌，先行在網絡上跑出，其中紅隊的黃奕斌和詹天文因為落敗而跌入危險區。今集（6月12日）將進行第五輪比賽，如紅隊不能連勝三回合，就需要再淘汰一位學員，藍隊的炎明熹（Gigi）就成為了今集關鍵。

文凱婷（Aeren）選了跳唱歌《未知》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

第三回合，藍隊文凱婷（Aeren）選了跳唱歌《未知》出戰，還將自己過去的一段戀愛經驗化成Rap放入歌曲之中，導師李幸倪（Gin Lee）及 AGA江海迦還親身示範辣身舞，衛蘭亦為她修飾英文Rap的用詞。譚詠麟欣賞完之後就說：「做藝人要聲、色、藝，聲你有，我覺得你呼吸唔夠力，出唔到全力。」李克勤也說：「如果你要性感，我覺得你負擔太重。」評判Edmond：「好似歌名咁，唱完成首歌我都未知你想表達啲乜。」

譚詠麟：「做藝人要聲、色、藝，聲你有，我覺得你呼吸唔夠力，出唔到全力。」（《聲夢傳奇》截圖）

伍仲衡大讚姚焯菲（Chantel）：「你唔係唱緊歌，而係講緊故仔，你係第二個令我起雞皮嘅人，第一個係Janice，第二個係你。」（《聲夢傳奇》截圖）

對於上回合姚焯菲（Chantel）表現，伍仲衡就大讚：「你唔係唱緊歌，而係講緊故仔，你係第二個令我起雞皮嘅人，第一個係Janice，第二個係你。」文凱婷（Aeren）進入危險區，她在台上公開多謝導師Gin Lee：「我想證明你當初冇揀錯，睇到我潛力。」Gin Lee聽畢也感動落淚。姚焯菲（Chantel）以19比6分勝出。

姚焯菲（Chantel）以19比6分勝出。（《聲夢傳奇》截圖）

文凱婷（Aeren）進入危險區，她在台上公開多謝導師Gin Lee：「我想證明你當初冇揀錯，睇到我潛力。」（《聲夢傳奇》截圖）

林智樂（Felix）表現失準。（《聲夢傳奇》截圖）

第四回合，藍隊林智樂（Felix）以《印象》對戰紅隊的冼靖峰（Archie）的《黑夜不再來》，對林智樂（Felix）演唱《印象》，趙增熹說：「我覺得你好斷斷續續，呢一首係慢歌，字與字之間有好多位，你如果將呢啲字Connect埋一齊，我會更加好理解呢首。」反而冼靖峰的演出就超出了觀眾預期，譚詠麟聽完更舉起拇指大讚：「你係目前為止今晚最好嘅。」Eric Kwong也說：「邊個可以將首歌變到自己歌，邊個own到首歌，邊個就贏。」最後冼靖峰（Archie）以21比4分勝出。

冼靖峰（Archie）好出色。（《聲夢傳奇》截圖）

最後冼靖峰（Archie）以21比4分勝出。（《聲夢傳奇》截圖）

好好聽。（《聲夢傳奇》截圖）

AGA表示Gigi「係火星嚟」。（《聲夢傳奇》截圖）

比賽開始前，AGA表示Gigi超出了她的預期：「我覺得Gigi真係唔屬於呢個星球，佢真係火星嚟。因為每次佢都畀到新嘢我哋睇。」

第五回合，藍紅兩隊分別派出隊長炎明熹（Gigi）和何晉樂（Rock）壓軸對決，輸的一方就需要淘汰一名學員。炎明熹的《愛情陷阱》演唱後，發生了一段小插曲，譚詠麟：「不可多得，尤其最尾好似要幾多有幾多咁。我想問一樣嘢。」李克勤：「你唔好問佢有冇聽過呀。」炎明熹表示，家中的父祖輩均聽過這首歌，譚詠麟說笑說：「反映佢家族全家都有品味。」

炎明熹（Gigi）唱百老滙版《愛情陷阱》。（《聲夢傳奇》截圖）

何晉樂（Rock）演唱陳百強的金曲《等》。（《聲夢傳奇》截圖）

何晉樂（Rock）演唱陳百強的金曲《等》，面對如此強敵，何晉樂的雖然未夠Gigi優勝，但仍得到趙增熹的稱讚：「我覺得係一個好真摯嘅演繹，擊倒咗一件事。我覺得你將所有重擔都放咗喺歌聲上面。」周柏豪：「其實你出賽前我已經打定輸數，再睇埋Gigi嘅演出，但係你頭先真係唱到我心坎入面，唱裂咗我個心。」

詹天文（Windy）成為比賽第6個被淘汰學員。（《聲夢傳奇》截圖）

何晉樂（Rock）和炎明熹（Gigi）各自都得到評判激讚，真是旗鼓相當。最後何晉樂得到9分，而炎明熹獲得16分，詹天文（Windy）成為比賽第6個被淘汰學員。

同場加映：聲夢傳奇｜14歲姚焯菲連校長都冧到 譚詠麟︰我睇到一塊翡翠！

點擊下圖睇精彩畫面：

+ 2 + 2 + 2