大S「蔡英文集體屠殺論」惹熱議　意外顯示與汪小菲找回這共識

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-13 19:13

大S和汪小菲鬧婚變後，經過7天沉澱，12日凌晨突然在Instagram限時動態開罵，寫下「蔡！屠殺我們！」。她因為誤會社群網站不能登錄，所以激動發文，結果只是烏龍一場。不過這也顯示她和汪小菲都有共識，同樣為了疫情而焦慮。

大S一開始先寫：「我的微博被封鎖了，IG也被停更了！我只想說：我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」隨後又罵：「這算是集體屠殺吧！」後來她發現是自己的問題，社群網站還是可以使用，所以再度發文澄清：「那個……微博跟IG都沒問題……本人手殘不會用，但狠話是保留的奧。」

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經紀人代她向外界說明，表示大S想傳達的是「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」。大S為了疫苗短缺焦慮，沒心情再把家務事搬上枱面，「關於婚姻的部份不再做任何回應，家裡的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打」。

先前汪小菲失控批評台灣，同樣也是擔心家人打不到疫苗，才會怒吼：「太無恥，太低級了，這就是對比，這就是差距。」如今大S也忍無可忍，夫妻倆對兒女的擔憂讓彼此有了交集，意外被疫苗短缺激發出共識。

面對大S狠話連發，妹妹小S不敢多言，被媒體問到姊姊的狀況時，僅以2個字「不了」回應，同時加上頭冒冷汗的表情符號。而大S的情緒起伏就像許多在家帶小孩的鬱悶家長，先前S媽曾說：「大家防疫期間只能窩在家，大眼瞪小眼，家裡小孩子又小，空間也小，再恩愛的人，都會起口角的啦，要容忍。」所以大S才會在煩悶的心情下，被3C操作不順點燃怒火。

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