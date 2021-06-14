森美po合照意外曝光吳若希素顏樣黑眼圈盡現　網民︰個樣發生咩事

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-14 14:30

由藝人森美主持的節目《森美旅行團》第三輯已經是兩年前的事，日前森美就貼出跟節目的其他主持吳若希（Jinny）、麥美恩（Mayanne）和丁子朗的合照，另外還有一張估計是跟節目組相聚的照片。他留言寫道︰「冇得去旅行，森美旅行團，只好等有得去旅行嘅時候，再同你哋去旅行，不過好幾個幕後將要離開！臨別秋波，回想返三次旅行嘅美好時光，多謝他們的努力，才有這個好節目。」

森美貼出聚會的大合照。（IG@sammy903）

不過，網民就將焦點放在Jinny身上，事關Jinny疑似素顏拍照，見到她的一雙黑眼圈，有點憔悴，加上「拍埋」Mayanne身旁，就突顯了她的大臉。網民紛紛留言道︰「乜老咗咁多嘅」、「相信無修圖」、「估咗好耐先知中間果個係邊個」、「眼袋+黑眼圈大過對眼本身？」、「吳若希個樣發生咩事！？！？！」等等。另外，亦有網民留言道︰「你無授權出post喎，請盡快刪去！」和「授咗權了?!!?」等，相信是「抽水」，事關早前她一家大小去農莊遊玩，事後農莊將Jinny遊玩照片上載Facebook，發文感謝她到訪，Jinny隨即留言表示照片未經公開授權公開，並提醒對方「請儘快移除」。

點擊下圖看森美po的合照和Jinny的照片︰