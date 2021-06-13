黃翠如發文被網民「圍插」　洪永城︰每個人嘅角度可以有好多延伸

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-13 16:40

藝人洪永城（Tony）於周日（13日）出席「甲蟲傳奇車迷會」成立記者會，剛宣布向女友梁諾妍（Inez）求婚成功的Tony，全程笑到「見牙唔見眼」，盡見喜悅之情。Inez早前出po大爆Tony在廁所求婚，場面搞笑，Tony在接受《香港01》記者訪問時，他自言被人稱做「屎橋」，他就：「就係覺得好適合啊，個位置，花擺喺度啊，啲心心啊，啲光啊，咁佢一開門咪見到，戒指擺喺度，純粹係咁簡單，冇大家諗到咁得意咁複雜。（難忘啲？）冇錯啦！其實我作為佢未婚夫嘅職責就希望帶歡樂畀佢嘅，你諗吓，幾多歡樂！同朋友幾多話題可以講，所以就最緊要開心同難忘，咁我相信呢件事係好難忘，但係我就keep住俾朋友笑，你咁直線思考嘅。」

Tony表示求婚的時候，他和Inez都有感動到哭。（梁碧玲攝）

Tony更即時向Inez發表愛的宣言，「我哋呢段時間，唔淨只我哋啦，全香港都經歷好多嘢啦，所以就患難見真情，我覺得喺呢段時間，大家都覺得非常之適合，所以佢係『the one』嚟，雖然我好早都覺得佢係『the one』。」Inez的IG帖文透露求婚之夜是發生在二月，至今已過幾個月，Tony指是因為要等社會氣氛等各方面適合才公布，而身邊有些朋友就一早知道了喜訊。有關婚禮的詳情，他就表示未開始籌備，希望可以在今年內舉行，但由於限聚令的關係，未可以邀請到太多朋友，相信會在下午舉行一個儀式，簡簡單單。Tony在二月求婚成功，到現在才宣布，令人聯想會否已經「造人成功」，他答道︰「其實都係朝住呢個方向嘅，有一個家庭係好開心，我係期待呢件事出現。（未有BB？）我期待呢件事出現。」

Inez和Tony甜蜜宣布婚訊。（IG@inez_leong）

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另外，早前黃翠如在Tony和Inez公布婚訊後馬上在網上發長文送上祝福，親暱地以「笨城」稱呼對方，言語間透露與好友多年來相處的點滴，不過這篇祝福竟引起爭議，翠如慘被網民罵，更有網民留言直指他們擺明「友達以上，戀人未滿」，應顧慮另一半感受。Tony回應事件時表示︰「如果你問我，其實一段文章每個人嘅角度，或者評論、討論，佢哋嘅立場，可以有好多延伸嘅，但係其實我同翠如好多年嘅朋友，十幾年啦，我同阿蕭（蕭正楠）、Inez，大家都好friend，呢啲係一啲好好嘅朋友嘅祝福說話，咁先會講，我自己（覺得）無論你個討論伸延去邊都好，至少我同Inez本人覺得冇乜事，覺得好好笑喎，多謝你喎，祝賀都幾畀心機去寫喎，就係咁多囉！（Inez冇嬲？）冇啊，完全冇啊！」

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Tony出席活動時心情不錯，講起未婚妻就「甜到漏」！（梁碧玲攝）

被問到Tony有沒有跟阿蕭和翠如討論一下這件事，他直認有互相發訊息，他說︰「有message過吓囉，原來有好多人有咁嘅睇法㗎喎，但係的確我同翠如都咁多年朋友，所以OK啦，冇乜嘢。（之後會唔會避忌？）又唔會喎，都唔知避忌啲咩啦！避忌啲咩啊？（唔再出呢啲po？）未諗到呢個層面，咁都真係好friend啊嘛，都唔知點樣去避忌啦。」

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