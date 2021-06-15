小S徐熙娣代言情趣用品鼓勵女生大膽談性　網友激讚：她太勇敢了

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-15 15:15

小S徐熙娣作風向來大膽，言行從不在乎外界眼光，亦因此備受歡迎。今日（15日），她在微博宣布成為情趣用品代言人，並附上廣告片，還在文中加上「小S 太敢了」的hashtag，笑言：「我覺得我太偉大了，居然接了一個情趣品牌的代言。」

小S接拍此代言受到網友大讚。（視頻截圖）

短片《超敢性日記》以3段故事講述女生在少女時期對性的好奇，戀愛之後的懵懵懂懂，再到成為人妻後的自我探索。

對於接拍情趣用品代言，小S也有所感悟，她在文中寫道，原本以為這個廣告是要拍攝自己使用產品的快樂場景，結果反而關注的是女生對性的懵懂和糾結，而廣告的靈感也是源自品牌使用者的真實故事改編，她直言：「其實很多人都不能接受女生用情趣玩具，也從來沒有得到過正確的性教育。」小S續指道：「我們羞於談性太久了，找身體的快樂是我們每個人的權利。」更在文末鼓勵大家：「希望像我這樣『敢』的人愈來愈多，給到大家一些支持和鼓勵，幫助大家能慢慢走出糾結。任何時候開始，都不晚。」

對接拍情趣用品代言，小S也有所感悟。（微博截圖）

對此，網友們都紛紛大讚小S：「徐熙娣我覺得你超級棒，女孩子是時候放下性羞恥了！！全天下只有你做的到，你最棒了！」、「我的天啊，她真勇敢」、「女性取悅自己本來就沒什麼錯！」等，非常欣賞她。