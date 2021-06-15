讓生活好看2 | 張栢芝談同周星馳關係　讚其好導演：讓我發揮很多

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-15 22:00

張栢芝在真人騷《讓生活好看2》中分享了不少個人生活以及與三位兒子的相處方式，幽默的性格圈粉無數，最新一集的預告中，她還大談同周星馳的關係。

網友通過節目對栢芝了解更多。（微博@騰訊視頻讓生活好看）

嘉賓之一的主持人沈夢辰認為，在她的印象中，港風是周星馳導演的所有電影：「因為他會給別人帶來一種快樂，會治愈你。」這時栢芝直言：「其實周星馳很搞笑的片只是表面，因為如果真正留意周星馳，他每一部電影都會有一個很清楚的信息告訴你們，那他每一部電影都是一個很正能量，很幫助我們去解決我們的問題，很勵志的電影，所以大家看完之後，覺得他很搞笑，其實真心地覺得，原來他在裏面幫助你很多。」

栢芝指沈夢辰體驗到的只是表面。（視頻截圖）

對栢芝來講，周星馳是她的朋友、第一套戲的導演，有很多說不出來的身份：「我每一年都會發信息給他生日（祝福），我自己可能都忘記自己的生日，但是我會就記得他的生日。所以我覺得如果你會有那個舉動，那個人肯定是在我（心裏）佔了一個非常特別的身份。」

栢芝直言周星馳在自己心目中的身份很特別。（視頻截圖）

很多人都知道，星爺在片場非常嚴格，但對栢芝卻不同，她笑言：「他對自己很嚴厲，他會對自己發脾氣，但是他不嚴我，他很讓我把我自己的表演發揮出來，其實裏面很多都是我自己做出來的，所以他是非常好的一個導演。」

周星馳選中栢芝做《喜劇之王》女主角，亦是栢芝的成名作。（影片截圖）