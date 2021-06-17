讓生活好看2 | 張栢芝認為愛是一切　自曝曾遇好男人：接受我全部

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-17 15:07

張栢芝同鄧萃雯私交甚篤，在真人騷《讓生活好看2》最新一集中，雯女特別由北京前往上海同閨密聚會，兩人大談感情生活。

鄧萃雯同栢芝因99年合作電影《星願》結緣。（視頻截圖）

雯女認為，對方必須要接受自己淡妝、濃妝以及素顏，除此之外，因為是名人的緣故，另一半需要承受不少壓力。但栢芝覺得：「但是愛不是一切嗎？在我的方向，我覺得愛就是你應該我的一切你都要很有勇氣，哪怕我是誰，反正你就不能失去我，這樣我才有勇氣把我真正的愛去陪伴他，直到永遠。但是他連那麼一點點事情，左邊愛又害怕，右邊愛又恐懼，前面愛又怕麻煩，那種男人我就覺得你就愛別人好了，不要搞我。」

隨即栢芝更透露有好幾個喜歡自己的男人根本想也不想就受不了，自曝曾遇到一個很好的男人：「好像你（雯女）看過的那個，我跟他很好的那個，他是想也不想就全接受的，他管你誰拍，直升機在航拍他，他也完全沒有放在眼裡。他跟我的心，完全是不管的，什麼地方都能去，然後真的不化妝、拖鞋，我不要好多顧慮的那種，那種呢不長久。」

不過雯女坦言，其實這樣很難，因為在喜歡張栢芝的同時，包含了很多她話題，這些東西對方全部都要愛，對此，栢芝繼續大讚道：「他很聰明就是，我所有的話題他都看過，全看，但是他很厲害的點是，他看所有的話題，但是他一句都沒有跟我提過，好溫馨哦，那個感覺是我覺得就是我想要的那個關係。」言語間眼神放光。就在栢芝陶醉之際，雯女突然笑言：「但是慢慢我就沒有聽到那個人的下落了。」

雯女笑言「但是慢慢我就沒有聽到那個人的下落了。」（視頻截圖）

點擊下圖睇原因以及栢芝矛盾心理：

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「所以我現在那麼挑的原因，就是我要找一個真的愛我的一個人。」栢芝認真地說，「但是我還是不會公開，因為以前都分享過了，我也沒覺得得到很多祝福，所以我覺得既然我那麼地曾經打開心窗，分享給大家我的開心，然後都給他們亂搞事情的話，那現在哪怕他們發現了，也一輩子都不會跟他們分享了。」

栢芝表示不會再公開戀情。（視頻截圖）