讓生活好看2 | 鄧萃雯讚鍾楚紅迷人　秦沛談影壇現狀：無小生出現

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-17 20:00

張栢芝在內地真人騷《讓生活好看2》最新一集中，與秦沛（Paul）、鄧萃雯同遊黃浦江，大談娛樂圈往事。

張栢芝、秦沛、鄧萃雯同遊黃浦江。（微博@張栢芝工作室）

作為演藝界前輩，秦沛對雯女以及栢芝讚不絕口，前者很用功，很聽話，也很容易被人騙；而後者則不同，屬於天賦型演員，老天爺賞飯吃，很快，很聰明，但兩位都是自己很喜歡的演員。雯女直言：「我不是她這樣的天才啊，而且還有一個原因，就是我覺得我不夠漂亮，這是真的。」秦沛立即否認道：「沒有，你就頭大一點而已。」只見雯女笑容逐漸消失，非常搞笑。

其實以前的女星都美得各有千秋，樣貌比起當下的明星仍是有過之而無不及，雯女也道出自己的見解：「我覺得以前八十年代、九十年代的那種美，不是一個單一的，比如說鍾楚紅，她沒有很瘦，臉她都是方形，但是她的甜她就很自然的那種，就是好迷人你覺得。」秦沛也補充說：「梅艷芳，坦白講，不算是一個美人，可是她一上了舞台，這一坐之後一唱歌，你是完全都會被她迷住，每個演員都有她的個性在，她代表的就是她。」

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隨即三人也指出現在影壇的現狀：

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在觀察室中的栢芝續指道：「我們以前那個年代確實不一樣，我們以前真的是用演員來定位，歌手、演員，明星有，比方說向張國榮哥哥、梅艷芳，就是那些大明星，但是演員、歌手都分得很清楚。」雖然現在暫時未遇到一個好的劇本，但栢芝表示她依然很熱愛表演，且自認很幸運，遇到一些能得獎的導演：「我們以前那個年代說，拿完獎馬上到谷底了，衰三年。」栢芝笑言自己衰了六年：「衰跟不衰，其實只是我們自己去設定，那個低估裏面其實很多寶藏，大家看不見，我們可以在裏面很安靜地去尋找。」