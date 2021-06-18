舒淇慵懶造型一展80年代港風美人風範　網友激讚：這女人太神了

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-18 13:30

法國品牌Yves Saint Laurent與巴黎伊夫聖羅蘭博物館合作策劃的「Betty Catroux」主題展覽於昨日（17日）開幕，舒淇、劉嘉玲、竇靖童、超模雎曉雯、曾舜晞等藝人紛紛亮相，享受這場時尚盛宴。

超模雎曉雯性感上陣。（微博@雎曉雯個人工作室）

當晚劉嘉玲同竇靖童都似乎有些失手，前者身穿saint Laurent 2021春夏成衣系列花卉mini連身裙，領圈同袖口以羽毛裝飾，搭配黑色襪靴，全身style與model造型一致，不過無什麼亮點；而向來行型格路線的童童今次變得溫婉，她以鏤空長袖Tee外搭黑白呢紋Jacket，下身搭配簡潔的貼身黑色長褲，但髮型看上去有些油膩，造型也非常普通，不如以往有個性。

全場最令人驚艷的，要數舒淇。她身穿saint Laurent 2021春夏成衣系列黑色刺繡西裝套裝，內襯黑色蕾絲crop top，一頭蓬鬆的黑色微捲長髮，配上豐腴的紅唇，風情萬種，非常慵懶，性感且復古，頗有80年代港風美人風範，美艷中略帶野性，舉手投足間都散發著魅力，自信明媚又大方，艷壓全場。隨即便引起網友熱議：「這個居然有早期港風的感覺，這女人太神了」、「這種捲髮換了別人肉眼可見的災難現場」、「太神奇了，這個年紀是怎麼做到不僵不腫也不垮的」等，驚歎舒淇的美貌與氣質。

舒淇超驚艷！（微博@舒淇）

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