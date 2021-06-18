容祖兒重提與陳小紜爭執事件上熱搜第一　坦承沒有要難為任何人

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-18 16:00

天后容祖兒（joey）早前在內地參加了真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》掀起不少話題。然而在比賽過程中，她與同組的內地女星陳小紜因為分歌詞原因而出現分歧，二人甚至在開大會時爆喊作出更激烈的爭執，導致二人不和的傳聞四起。事件雖然過去多時，但joey一直沒有就事件作出詳細回應，剛好近日她參加訪談節目《了不起的姐姐2》回應此事，坦承自己身為隊長要為團隊負責，並沒有要為難任何人。

joey接受蘇芒《了不起的姐姐2》訪問。（影片截圖）

事件發生在第四場公演賽中，Joey同陳小紜在分歌詞時出現分歧，之後團隊在開大會時二人達不成共識，陳小紜還當場對著Joey吼叫之後爆喊，隨即Joey亦講到激動落淚，場面十分尷尬。最後事件引起一連串效應，外界盛傳二人不和等消息，但隨着節目即將結束之時，陳小紜就主動打開心房向Joey和解，而Joey亦大方接受還同對方擁抱，並認為小事一樁，這件事就正式結束。

Joey同陳小紜在分歌詞時出現分歧。（影片截圖）

再細談參加《乘風破浪的姐姐2》這個節目時，joey亦不避諱再談同陳小紜起說爭執之事。她認為自己身為隊長需要為團隊負責任，完全沒有要為難他人之說：「我當下是覺得每個人的性格都不一樣，不是說你可以用同一個方式去對待所有人。但是我也要堅持，因為我當下是隊長（責任感很強）。當我一急的時候，我更加不知道自己想說甚麼，我又看到小妹妹哭了，我就覺得是不是我可能真的有把她逼到一個就是很難受的點。我甚麼都不說了，我就跟她說聲對不起，如果輸了那大家可能又淘汰，那到時候我更傷心，可能你哭得更慘，我就幫不了你了。我沒有說故意要為難任何人，我們不必要為了一個節目傷了真感情，真的是很辛苦的。」

joey因為自覺身為隊長要負起責任，不存在有為難他人之說。（影片截圖）