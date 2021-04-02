乘風破浪的姐姐2｜主動抱抱容祖兒和解　陳小紜：我確實很討人厭

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-02 20:30

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》播出快接近尾聲，在總決賽之前節目組就為姐姐們設計一個聚會環節，在過程中大家講出自己參賽或對姐姐們的感受，其中陳小紜就主動開腔同容祖兒（Joey）大和解，抱抱畫面隨即登上微博熱搜超過300萬人討論。

二人因為分歌詞出現分歧．（影片截圖）

事關在第四場公演賽中，Joey同陳小紜在分歌詞部份出現分歧，二人甚至在開大會時出現更激烈的爭執，陳小紜還當場對著Joey吼叫之後爆喊，而Joey亦講到激動落淚，事件引起廣大討論，甚至有不少網友替Joey不值，直接在陳小紜微博留言指責她，要她向Joey道歉。

面對網友的攻擊陳小紜似乎不在意，還非常霸氣地反擊網友：「感謝你們給我加的這些熱度，我微博每天訪問量也是挺大的，各個品牌爸爸也是很滿意的，你們啊！真的心疼祖兒姐姐多去她那裡留言加油打氣刷熱度什麼的，真心話。」

二人開大會時講到激動。（影片截圖）

但隨着節目的結束，陳小紜就打開心房主動同Joey和解：「我想要抱抱你好不好？大家討論我也好，攻擊我也好，我有時候確實很直很莽撞很討人厭。我現在應該學習到的就是多聽聽其他人的聲音，不要只鑽到自己的牛角尖裡拔不出來。」而Joey就大方接受對方的抱抱，二人一抱就代表過去的事一筆勾銷，而Joey就表示：「我完全明白，到頭來再看其實真的是小事，我們都需要換位的思想，感情就會越來越深，越來越相信對方，好像我說的智者互抬的那種效果。」不少網友都大讚Joey善良又大方，不愧為天后。

陳小紜主動邀請Joey抱抱。（影片截圖）

二人大和解畫面登上熱搜。（影片截圖）