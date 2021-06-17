容祖兒初見Mani被嫌無星味　靠信任感合作多年情同姐妹

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-17 23:00

天后容祖兒（joey）不經不覺加入公司（英皇娛樂集團）已經超過20年，這些年走來她在經理人霍汶希（Mani）的幫助下，成為紅遍兩岸三地的一線女歌手，地位已經非常穩定。但原來不講不知，當初joey加入公司的時候需要經過重重考驗，近日她們就接受節目《了不起的姐姐2》訪問，大談當年事。

Joey同Mani接受蘇芒的訪問。（《了不起的姐姐2》微博圖片）

從奪得歌唱比賽冠軍而入行的joey，在經歷同兩間唱片公司結束賓主關係後，在舊同意的介紹下而認識Mani，沒想到當大家約見面吃飯了解的時候，發生了一件非常有趣的事情，joey講道：「那天本來要跟她吃晚餐，她就跟我的同事在聊天，我就拿着一包二包跟她見面，我坐下之後她也沒有覺得甚麼就是很普通的多一個朋友吃飯聊天，她就問我那個同事說『你要把我介紹的那個女生到了沒有』。」原來Mani誤會了joey是工作人員非常搞笑，而有如此誤會最重要是她身上缺乏星味，Mani表示：「那個時候她是很像一個小女孩，完全沒有任何的星味。」當下joey就感受到可能Mani對自己沒有興趣。

Mani肯定了joey的歌聲才介紹給老闆。（影片截圖）

沒想到她們之後有了第二次約見面的機會，令joey感到非常意外同高興，而有第二次的見面，是因為Mani覺得joey有觀眾緣才給予機會。然而在加入公司之前，Mani亦不知道她的實力如何，於是就給予她考驗，帶她去卡拉OK試唱，讓自己聽一聽她的歌聲，正因為如此Mani才肯定joey的實力，確定她是下一個要打造的新人。

joey加入公司之前曾在多位前輩面前演唱。（影片截圖）

除了這一次考驗之外，joey還需歷經一個更重大的考驗，就是要在老闆楊受成博士同多位巨星的目光下演唱。Mani講道：「我們老闆有時候都是會約了很多的那個巨星一塊去卡拉OK，我就跟老闆說我能不能叫容祖兒過來，然後那天她第一次見老闆。」幸好當日她的表現沒有令Mani失望，更獲得多位前輩肯定，joey表示：「見了好多人，周星馳﹑成龍大哥﹑羅文，那一天就是對於我來說是很難忘的一天，那時候我真的是硬着頭皮去衝了。抖了，整個腳抖。」最後joey在1999年正式加盟公司。

歌鼙亦獲得老闆楊受成博士肯定。（視覺中國）

加入公司之後她備受力捧，在Mani的幫助下一步一步成為香港樂壇天后，在過程中二人絕對是彼此信任才可走到這一步。Joey表明Mani給予她好多信任同安全感，並認為做藝人真的需要一個好了解你的人，在旁邊幫助安排最適合你的工作是好重要的。而Mani亦認為經紀人同藝人之間，其實除了建立友誼外，還有就是感情，就是一個信任感。可想而知二人能夠合作多年是有原因的。

歌唱生涯奪得多個獎。（視覺中國）