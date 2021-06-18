機智醫生生活2｜柳演錫申賢彬雨中擁抱超浪漫　結尾卻令劇迷淚崩

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-18 14:55

南韓人氣療癒戲劇《機智醫生生活》17日播岀第二季首集，繼上一季埋下幾對情侶的伏筆，本季愛情線也成了觀眾關注的焦點，編劇深知劇迷對角色的喜愛，第一集就交代了演員間滿滿的甜蜜互動，鄭敬淏、柳演錫戀愛中，令觀眾開心地喊著終於等到啦！

《機智醫生生活2》就像第一季般，樸實的劇情裡帶給觀眾深深的感動，有淚水也有笑聲，第一集裡出現19周早產破水的孕婦，以及一位失去小孩的媽媽，不過，在面對困境的考驗下，5人幫總有不同的解決方式。

至於觀眾最關注的愛情線發展，第一集就發了滿滿的甜味，柳演錫所飾演的安政源原本想要當神父，但因愛上張冬天醫生，最後打消轉職念頭，兩人在最後一集留下幸福交往的伏筆，兩人第二季果然就神速發展成熱戀情侶，張冬天也從原本不在乎外貌的女生，成了摘下眼鏡、戴隱形眼鏡的醫生，兩人在急診室展開一段辦公室戀情，柳演錫更在雨中背後抱張冬天，浪漫地漫步在雨下。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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另一對熱戀中的情侶金雋婠與李翊純，女方雖遠赴英國讀書，但靠著視訊維持感情，還在掛電話前比著愛心放閃，讓人看得又羨慕又嫉妒。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

爆笑的是，女友的哥哥李翊晙仍然不知道兩人正在交往的事實，還傻傻地向妹婿金雋婠提問「該不會，你問問女友認不認識我們家翊純，她也剛好在倫敦，你快問問看！」笑翻所有人。

由車清華飾演的媽媽因失去小孩妍雨，雖然妍雨已經病逝，但她依舊每天到醫院報到，送食物給辛苦的醫生、護理師，大家害怕提起車清華的傷心事，直到張冬天發現她的心思，主動邀約喝咖啡聊心事：「我很木訥，不知道該如果安慰人，但如果你想要聊聊延宇（音譯）的事情，無論何時都可以來找我聊。」這段幫助治癒曾受過傷害人們的結尾，一如往常配上「5人幫」樂團的演出配樂，再度讓觀眾邊哭邊笑，第二季劇情表現的方式依舊溫暖。

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不過，雋婠與安政源感情線穩定發展中，也有令劇迷出乎意料的其他感情線發展，金大明前妻出現，以及田美都正式回應李翊晙的示愛：「不要告白，我希望你不要告白，因為是很久的朋友，告白的話會變得很尷尬，希望就像現在認識很久的朋友，像現在這樣相處，如果我是你，我不會向她告白。」感情線出現不同的支線。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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該劇每週四晚間10點在Netflix播岀。

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