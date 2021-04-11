《機智醫生生活》醫療體制異類的殘酷生活｜劉美兒專欄｜影島筆記

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-04-11 12:00

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《機智醫生生活》第二季，據說下月開播。最近演員群先來個節目預告，參與綜藝節目《機智露營生活》，喜感同樣，演出者一行五人，全部亮眼，頗見默契。

文：劉美兒

《機》第一季收視理想，觀眾票選活動常勝。個人認為，它確實稱得上是韓劇佳作。導演申元浩執導過《機智牢房生活》和「回答吧」系列，肯定擅長處理細膩溫馨場面，以及眾多要角之間的互動平衡。故事背景發生在醫院，固然可被看成一部醫療劇。然而，相比起那些傳統的、集中描述醫療體制內勾心鬥角和賺人熱淚橋段，它顯然期望展現另一視角。節奏跳脫，氣圍明朗，不刻意賣弄作為專業人士的造作帥氣，是此劇最大優點。

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五人幫同為醫生，各有醫護專業。大家識於微時，性格迥異也背景不一，機緣巧合之下聚在一起，轉眼二十年。朋友間有個兩個細碎但非常美好的生活日常：在醫院休息時總是一同用餐，公餘時玩玩音樂。與其說友情是《機》的主旋律，劇要談的，更多的是中年生活：劇的起始，便是步入四十歲的他們。職業生涯能前進與否，婚姻失敗後的感情去向，朋友之間的曖昧糾結，統統儼如人生的中間點，生命路途，本以為幾近成定局，卻又似乎另有其他可能。

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四十之齡，或許是懷緬與追憶的開端，同時可以是新發展的起動。《機》呈現了一個極溫暖和讓人羨慕的畫面，順心時永遠不會失去彼此；挫敗之際，身邊也幸好有彼此。於今天的世代——尤其在當下香港，我們只能不斷與自己珍視的人和事黯然告別。可是，千萬記住，一定要機智而不高傲地，好好活著。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：機智的 Forty something 生活。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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