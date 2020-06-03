【機智醫生生活】插曲全翻唱自經典歌曲　有一首更與孫藝珍有關？

由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都和金大明主演的韓劇《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활）雖然已於上周四播出大結局，但人氣依然高企，劇中多首插曲仍然在多個韓國音樂排行榜中名列前茅，深受韓國大眾歡迎。在大結局公開的最後一首OST，更竟然與孫藝珍大有關係！

《機智醫生生活》已於上周四播出大結局，香港觀眾可在Netflix收看。（《機智醫生生活》海報）

事實上，《機智醫生生活》由《請回答》系列團隊一手打造，因此沿用了《請回答》系列裏的經典元素－在劇中加插多首回憶中的名曲之餘，劇中主演們亦有翻唱多首經典歌曲，令觀眾更加有共鳴。所以隨着劇集的成功，幾乎每首劇集歌曲都同樣成績優異，在多個排行榜上名列前茅，例如男主角曹政奭翻唱樂團COOL的《ALOHA》，於3月底推出後至今仍然不跌出頭五名；而女主角田美都翻唱女歌手申孝範的《我知道我會愛上你》（사랑하게 될 줄 알았어），推出兩星期一直排行第一，直到昨日大勢女團TWICE出新歌後，才稍稍下跌一名。

《機智醫生生活》多首插曲在多個韓國音樂排行榜中名列前茅，深受韓國大眾歡迎。（Melon Music）

《我之於你，你之於我》（너에게 난,나에게 넌）由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都和金大明五位主演所演唱。（Melon Music）

在上周大結局中公開的最後一首OST，由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都和金大明五位主演所演唱的《我之於你，你之於我》（너에게 난,나에게 넌）同樣是一首翻唱歌。《我之於你，你之於我》的原唱者是韓國樂隊「木頭自行車」，這首歌曲是孫藝珍、曹承佑和趙寅成主演、2003年上映的經典電影《假如愛有天意》中的一首插曲。《機智醫生生活》再度將這首歌曲全新演繹，令觀眾回想起不少《假如愛有天意》中的場面，再度回味當年孫藝珍和趙寅成之間的唯美愛情。

《我之於你，你之於我》是孫藝珍、曹承佑和趙寅成主演、2003年上映的經典電影《假如愛有天意》中的一首插曲。（《假如愛有天意》劇照）

《機智醫生生活》再度將這首歌曲全新演繹，令觀眾回想起不少《假如愛有天意》中的場面。（《假如愛有天意》海報）

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