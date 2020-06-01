【機智醫生生活】曹政奭等人年輕舊照瘋傳　金大明反差形象成焦點

韓國人氣電視劇《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활）於上星期播出第12集大結局，以14.1%的收視完美收棺，並緊接宣布將在2021年播出第二季。由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都和金大明所飾演的醫院五人幫，除了為觀眾帶來精湛演出之外，五位演員在戲外亦深受觀眾喜愛，近日四位男演員年輕時期的照片在網上瘋傳，與現時甚有反差的模樣引起網民熱烈討論。

（左起）鄭敬淏、柳演錫、田美都、曹政奭和金大明所飾演的醫院五人幫深受觀眾喜愛。（《機智醫生生活》劇照）

五位演員在劇中飾演從大學時代就認識的好朋友，因此在劇中亦經常要「回到過去」，以20歲時期的年輕小伙子扮相出場，不過卻被網民大呼造型太老土。然而，有網民為他們平反，公開多張曹政奭、柳演錫、鄭敬淏和金大明年輕時期的照片，力證他們個個都是帥哥一名！

醫院五人幫在劇中亦經常要「回到過去」。（《機智醫生生活》劇照）

最令網民意外的，不得不提在劇中飾演婦產科醫生楊碩亨的金大明，在劇中以微胖敦厚形象示人，年輕時的他明顯較瘦，雙頰的肉消失不見之餘，更見到明顯的下顎線條，與現時圓滾滾的形象截然不同，令網民大呼差點認不出來：「我們笨熊現在可愛，以前也帥！」

金大明在劇中飾演婦產科醫生楊碩亨。（《機智醫生生活》劇照）

金大明年輕時明顯較瘦！（網上圖片）

點擊觀看四位男演員年輕時期的照片：