Penthouse 3︱嚴基俊假身份將被揭開　噴水池疑掘出6年前屍體

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-19 15:15

韓國人氣狗血劇《The Penthouse 3》（頂樓3）昨晚（18日）播出第三集，由溫朱莞飾演的「白俊基」逐步接近嚴基俊，拆穿他假冒「朱丹泰」的身份，金素妍亦發現嚴基俊的把柄，準備聯手展開復仇計劃。

李智雅也知道了溫朱莞的真正身份。（黃Viu煲劇平台）

溫朱莞向李智雅公開被嚴基俊盜用身份一事。（黃Viu煲劇平台）

溫朱莞的真正身份於昨晚公開，原來他才是真正的「朱丹泰」，而嚴基俊則是他親如家人，多年前一同前往日本做生意的「白俊基」。可是嚴基俊因為貪圖金錢，殺害了溫朱莞父母，把他關到精神病院內，盜用了「朱丹泰」的身份回到韓國生活。幸好朴殷碩死前找到溫朱莞並出發到韓國，打算向嚴基俊報仇，公開他的假身份。兩人一碰面就火藥味十足，溫朱莞成為了嚴基俊的最大弱點外，就連金素妍也發現此事，打算聯手對付嚴基俊。

嚴基俊在日本殺死溫朱莞父母。（黃Viu煲劇平台）

溫朱莞突然出現並接觸嚴基俊，令他相當驚慌。（黃Viu煲劇平台）

按圖睇溫朱莞與嚴基俊火藥味重的一幕：

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金素妍也發現了嚴基俊的最大弱點。（黃Viu煲劇平台）

另一邊，「柳珍妮」發現爸爸朴浩山曾是殺人犯後，激起朴浩山的怒火，決定一報6年前為嚴基俊頂罪入獄的仇。由於劇情講到6年前李智雅調包女兒的生母是被朴浩山殺死，朴浩山亦提及過屍體仍藏在「赫拉皇宮」內，因此相信朴浩山深夜在噴水池旁掘出的疑似女性屍體就是同一人，這將可能是讓嚴基俊殺人罪成的證據之一。

朴浩山6年前殺害李智雅調包女兒的生母而入獄。（黃Viu煲劇平台）

朴浩山因為女兒激發了向嚴基俊報復的心。（黃Viu煲劇平台）

朴浩山在「赫拉皇宮」噴水池旁掘出疑似女性屍體？（黃Viu煲劇平台）

按圖重溫朴浩山掘屍體一幕：