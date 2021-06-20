尋找家香情｜邵音音勁讚女婿波多野裕介　超氣派巨型豪宅意外曝光

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-20 22:30

由Patrick Sir主持的TVB新節目《尋找家香情》，一連五集找來五位移居香港的異鄉人，了解他們如何在香港找到發揮的舞台，與香港建立深厚的感情。首集找來金像獎音樂人兼電影配樂師波多野裕介（Yusuke Hatano），也是邵音音的女婿。

邵音音勁讚女婿！（電視截圖）

現年35歲的波多野裕介相當有才華！

身為日本人的波多野裕介，2011年跟太太Jean（許湘韻）來港定居，起初於酒店負責彈琴，及後結識了他的「伯樂」林敏驄，並開始了他的電影配樂之路，他曾負責《全力扣殺》、《一念無明》等配樂，2017年更憑《七月與安生》奪金像獎「最佳原創音樂」。

他的「伯樂」是林敏驄，二人在酒吧認識！

點撃下圖睇波多野裕介與邵音音女兒Jean的恩愛畫面！

+ 9 + 9 + 9

節目亦意外曝光了他的外母邵音音位於林村的巨型豪宅，豪宅以木製傢俱為主，她又收藏了大量的古董和名畫，氣派十足！當被Patrick Sir問到對女婿的第一印象時，她就稱：「我覺得佢好似任賢齊，好靚仔，個女都識溝仔喎！（擔唔擔心溝通唔到？）咁咪唔使被我鬧囉！（會畀呢個女婿幾多分？）100分，因為我呢一世人見嘅男人都係好衰，相比之下佢就好好，我喺度偷笑，我個女真係醒目，識到一個又布禮貌，又好專心工作。聽到佢做音樂，我又偷笑真係執到。」

點撃下圖睇邵音音巨型豪宅＋另一位於九龍塘逾 3000 呎豪宅！

+ 15 + 15 + 15

同場加映：尋找家香情｜Patrick Sir出身貧困變擁千萬身家 豪宅擁千呎花園

點撃下圖睇Patrick Sir以近3千萬購入大圍壹號雲頂一個特色戶：