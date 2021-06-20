大叔的愛︱呂爵安盧瀚霆吻戲連場惹尖叫　黃德斌鬼馬轉型更搶Fo？

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ViuTV購入日本大熱BL劇《大叔的愛》，由黃德斌飾演部長KK、炙手可熱的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆／AL）飾演凌少牧，二人皆對Edan（呂爵安）飾演的田一雄一往情深、共譜三角戀；憑着原版珠玉在前、口碑載道，加上這是香港電視界首度開宗明義拍BL，令一眾鏡粉未播先期待。《大叔的愛》將於6月28日（周一）接檔真人騷《造美人》迎來首播，周六（19日）ViuTV為造勢上架一條名為「連環不幸版」的全新預告片，只見黃德斌及AL為得Edan芳心使出渾身解數，神還原不少經典場面，當中更不乏令粉絲尖叫的犯規親密鏡頭、可謂驚喜連連！

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觀眾紛紛留言表示期待：「又要捕住個電視」、「冇諗過黃德斌可以咁鬼馬」、「好少睇BL片，但呢個真係好期待，三個主角都好有新鮮感，黃德斌平時型開今次360度轉型～danson又好有CP感」、「Edan啲表情好豐富，好適合做戲！以前一直都鍾意睇黃德斌做戲，呢套同以前嘅佢好唔同，唔喺隔籬台、出到嚟可以拍到多啲戲種，唔使做來做去都係嗰類角色，期待」、「ViuTV請考慮拍多啲笑片，因為現在香港人現實真係笑唔出」。

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