嫌疑事件簿｜George@P1X3L學師兄ERROR明串TVB：佢哋鍾意自我安慰

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-08 23:00

ViuTV全新LARP（Live Action Role Playing）節目《嫌疑事件簿》將於下周一（14日）首播，周二（8日）迎來記者會，P1X3L成員George（歐鎮灝）、小薯茄成員麗英自言相當有默契皆因二人在節目中有6世姻緣，George表示自己是小薯茄粉絲，更笑指迷戀麗英至要「以相解渴」，麗英又大讚這個拍檔不錯：「我平時都瘋瘋癲癲，有時爆咗啲癲嘢佢都接得住，又好大方。」二人又大爆黃溢濠勝負慾強，與談善言有很多衝突，黃溢濠就不認同，解釋大家拍攝期間都很投入：「好緊張節目效果，所以就有啲郁下手，叫承接咗《打天下》嘅角色再切磋下。」

（左起）P1X3L成員George（歐鎮灝）、小薯茄成員麗英、黃溢濠在《嫌疑事件簿》中相當有默契。（梁碧玲攝）

《嫌疑事件簿》2月Casting、3月開拍，黃溢濠又透露節目最有趣的地方是無論結局如何都會有揭後故：「雖然佢被拘捕，但之後嘅生活會如何，呢個故仔都幾得意，6個角色每個都有機會被拘捕，基本上就要有6個結局。」George大讚劇組花了不少心思：「仲有角色背景、其實設計嗰個要諗時間線、好多細節，創意性好高！」

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提起無綫（TVB）於同時間都會推出同類型的劇本殺節目《死因有可疑》，問起會否擔心有比較，George就發揮敢言本色指：「冇比較冇傷害，始終我哋嘅觀眾層唔同，佢哋好鍾意自我安慰，係咪都話自己收視八十幾點、八百幾萬人睇，呢啲鬥唔過就唔好硬撼喇。」黃溢濠打圓場說：「就算係同形式嘅節目，出到嚟效果應該都唔一樣，始終班底、拍攝方式都唔一樣。」麗英總結道：「各有各特色。」

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