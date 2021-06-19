調教你MIRROR．評論︱剪接散亂鏡粉嫌悶　靠「真」力挽狂瀾救口碑

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-19 19:15

人氣男團MIRROR的真人騷《調教你MIRROR》吸引不少觀眾收看，首周收視更達5.4點，比前一周的飲食節目《掃街達人》高出一倍。不過，在節目播出後迴響卻似乎未達預期，MIRROR 12子在演唱會前夕特意排空12天行程到梅窩「集訓」，要剪成20集30分鐘的內容理應素材充份，可是節目至本周五（18日）已播出一半內容，觀眾仍紛紛批評剪接零碎，令情感突兀不連貫，更未能將各成員的真實性格展示在觀眾眼前，「路人粉」無所適從、入坑不能之餘，連忠心鏡粉都表示難以投入當中！

點擊圖輯睇姜濤愛情小劇場令人心動片段：

+ 15 + 15 + 15

觀眾紛紛批評《調教你MIRROR》的剪接是節目一大敗筆，內容東拼西湊，每集皆缺失主題感覺零碎，以周四（17日）播出的第九集《隊長擔當》為例，節目預告率先播出Lokman（楊樂文）聲淚俱下的畫面，令觀眾期望隊長吐心聲，可是首節至第二節中段仍在播出「演技大賽」的片段，調子輕鬆，畫面一切卻忽然轉成Lokman坦露近來的內心想法、想念過去無拘無束的自己而落淚，任觀眾對Lokman的經歷再感同身受，都對這個毫無鋪墊、無前無尾的剪接感到突兀、難以代入感情被觸動。

Lokman坦露真心的一席話本應很感動，但剪接的突兀令觀眾難以代入情感。（節目截圖）

雖然觀眾深明為保護藝人，太內心的說話未必能播出，但仍對節目剪接凌亂深感不滿，更表示從節目中絲毫看不到MIRROR成員如何被「調教」，更多的是經理人花姐（黃慧君）提出的要求，放題紛紛到ViuTV的Facebook留言：「Lokman應該講咗好多嘢，點解咁大嘥剪走晒？有啲失望」、「剪接奇差，播映片段完全表達唔到Lokman嘅想法，更加睇唔到祖堯點樣開解佢，VIU真係要檢討下」、「如果剪輯可以有多啲舖墊會更立體，就咁Keep住close up喊，會有點不明所以」。

點擊圖輯睇MIRROR令人感動的相擁和解片段：

+ 18 + 18 + 18

《調教你MIRROR》直至周五（18日）播出的第10集《一句Sorry》才終於獲得正面評價，節目講到去年同期出Solo的Jer（柳應廷）、Anson Lo（AL／盧瀚霆）與Anson Kong（AK／江爗生）在「叱吒頒獎禮」後內心一直存有芥蒂，而全集內容均圍繞12子在梁祖堯所帶領的練習中打開心扉、相擁而泣，而單飛3子解開心結、說出心底話的畫面加上純音樂配合，絲毫不造作矯情，成功牽動觀眾情緒連帶一起感動，節目播出後ViuTV官網及討論區都是一片眼淚汪洋。

節目在經過9集後剪接步上正軌，觀眾亦終於看到期望真正「調教」的畫面，加上在梁祖堯的指示下12子的真誠在鏡頭前表露無遺，而這種「真實」在這個時代下、在講求「Fantasy」的電視機前、由貼地的偶像帶出，更顯難能可貴，這種「真」正正就是為什麼MIRROR會受歡迎的原因。