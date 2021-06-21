江美儀談離婚公開落淚　稱被單立文感動到喊：估唔到佢咁錫我

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-21 00:47

江美儀最近於主持的無綫（TVB）J2節目《Mean Talk》中，被相識約10年的好友「豹哥」單立文追問她與吳君祥離婚的內幕，並心痛江美儀一人孭晒所有事上身，令江美儀激動落淚，更首度在鏡頭哭訴箇中之苦。

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《Mean Talk》江美儀哭訴畫面：Mean Talk︱江美儀首度哭訴失婚之痛：我嘅人生係咪應該繼續落去

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江美儀昨日（20日）出席TVB節目《開心大綜藝》直播，問為何突然情緒激動，她坦言：「咪就係因為豹哥囉！佢毫無準備下突然捉住我隻手，跟住問我呢個問題。我嘅喊唔係因為離婚呢件事，我喊係估唔到佢真係咁錫我。因為佢自己都喊住嚟問我，我突然間畀佢感動咗，突然嗰下就爆咗出嚟。」節目中單立文問她為何獨力承受所有痛苦，她表示：「唔想將啲負能量畀人，咪自己等時間過。」

她承認回憶起往事「的確有啲唔開心，熄機後都仲喊緊，都有10分鐘。」她又透露，「媽咪好擔心，叫我『唔好為嗰件事唔開心啦！』但我係畀豹哥感動到先喊。」

江美儀憶述在《Mean Talk》中是被單立文感動到喊。（梁碧玲 攝）

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