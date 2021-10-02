Angelababy吳謹言鬥「戲屎」？盤點8位顏值與演技成反比的女演員

在大部分的陸劇裡，女明星都比較吃虧，沒有什麼可以發揮的空間，女主人設大多都是傻白甜，偏偏這種設定一不小心就會變成浮誇、瞪眼各種表情包，有時候也不是演技問題，就是沒遇到適合的角色，演技缺點立刻被放大，希望女星們可以慎選劇本啊！



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一、Angelababy

Angelababy的「瞪眼演技」爭議存在許久，因為無法體現出角色的內心變化，導致許多網友吐槽，戲劇評分普遍都頗慘淡，不管是古裝還是時裝都是同一套演法，Angelababy曾正面回應過：「心裡想的和表演出來的不一樣，要尋找另外的方法，把自己的內心表達出來。」不過在2020年的《摩天大樓》中有一些進步了，期望Angelababy能找出表達自己的方法。

二、歐陽娜娜

在音樂上非常成功的歐陽娜娜，開始轉戰演員之路，2016年首次主演的《是！尚先生》卻遭遇到網友吐槽，把傻白甜演得太浮誇，台詞和動作都太不自然，不過娜娜本人也表示演技上的批評指教都很歡迎，正面的回應也讓粉絲感到開心，畢竟娜娜非常年輕，陳喬恩也在節目上鼓勵過她：「演技是慢慢練習的，不要心急。」2000年生的娜娜還有很長的路可以練習啦！

三、古力娜扎

新疆美女出身的古力娜扎，姣好的外貌讓人印象深刻，不過近幾年演技也是慘遭吐槽，古力娜扎的問題也是太愛瞪眼、嘟嘴、搖頭晃腦等表演方式，雖然真的很美，但是看個幾集就會受不了，加上古力娜扎選劇本的眼光不太行，人設加上演技完全沒加分，近期的劇評價都不是很好。

四、吳謹言

因《延禧攻略》而爆紅的吳謹言，當時演技就已經引起網友討論太浮誇，不過因為魏瓔珞火爆的個性倒也還算吻合，但在其他劇中吳謹言的演技問題就浮現了，《你是我的答案》、《幸福還會來敲門》等劇評價都不太好，加上劇本人設也不對勁，慘上加慘，或許吳謹言比較適合古裝劇吧！

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五、沈月

因為《致我們單純的小美好》而爆紅的沈月，當初飾演鬼靈精怪的陳小希，非常貼近大家心中的可愛形象，但後續的《流星花園》、《我好喜歡你》、《七月與安生》等劇演技都不太行，劇本加上演技完全沒有加分效果，不過沈月本人每次回應演技爭議都很堅強，希望她能有新的突破。

六、鄭爽

因為《微微一笑很傾城》而大爆紅的鄭爽，其實一路以來有非常多人氣與資源，鄭爽的演技時好時壞，有時候還行，當她不在狀況內時連敷衍都不想，整個人會呈現沒表情的狀態，甚至是連被男主角親都會沒有反應，不過鄭爽現在的狀況，想看到她再演戲應該是不太可能了。

七、林允

因為出演周星馳電影《美人魚》而出頭的林允，後續演的劇評價都不太好，《斗破蒼穹》、《彼岸花》、改編自日劇《交響情人夢》的《蝸牛與黃鸝鳥》裡的演技都太浮誇，讓人無法入戲，在《美人魚》裡有周星馳手把手帶著演，一場又一場戲慢慢磨，但在其他偶像劇裡就無法這樣，導致演技問題浮上水面，林允經常分享自己的美妝產品，是個很真性情又可愛的女孩，希望她能遇到適合自己的角色啦！

八、宋茜

宋茜算是成功洗清演技差標籤的女星，偶像轉型後，第一部劇《愛情闖進門》裡也是瞪眼被吐槽，《幻城》、《繭鎮奇緣》等劇誕生了各種用力過猛的浮誇表情包，宋茜前期的問題就是太用力演戲，所有動作表情都拼命放大，導致不自然，不過！在《結愛·千歲大人的初戀》裡宋茜突然就開竅了，修復了所有的浮誇問題，連哭戲都進步很多，讓大家誇讚，還憑藉《下一站是幸福》拿下了金鷹女神，只能說宋茜的努力大家都看到啦！希望其他人也快快開竅，大家顏值都很高，只要收斂一點說不定就能遇到人生角色啦！

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