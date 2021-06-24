大叔的愛︱盧瀚霆有感呂爵安似樹獺　黃德斌甜蜜放閃：幾可愛

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-24 00:15

ViuTV購入日本大熱BL（Boy’s Love）劇《大叔的愛》，由黃德斌飾演部長KK、炙手可熱的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆／AL）飾演凌少牧，二人皆對Edan（呂爵安）飾演的田一雄一往情深、共譜三角戀；原版口碑載道，加上這是香港電視界首度開宗明義拍BL，ViuTV亦頻頻發布預告片、改版《E先生》造勢，未播出已令觀眾引頸以盼！周三（23日）ViuTV上載一條名為《愛意流出》的SP（特別版）影片，黃德斌自言與部長這個角色比較男人一點、與自己相似：「我最鍾意畀愛人！」Edan談起阿田這個角色就自言婆媽：「好多時都落唔到決定、對愛情、自己感受唔係好清楚；不修邊幅同我幾似。」AL則以暖男自居：「性格上我就冇咁照顧呂爵安。」

點擊圖輯睇Edan自問阿田似蠢蠢哋嘅豬；黃德斌、AL又以什麼動物比喻角色？

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在《大叔的愛》的預告發布後，除了BL的粉紅泡泡戲份吸睛外，黃德斌一改之前型佬的定位，幾乎360度轉型至鬼馬大叔，反差萌令觀眾大呼驚喜；談起演技怎樣煉成，Edan指：「德斌雄赳赳嘅外型就有個反差，唔使特登做表情已經好搞笑，例如佢喺辦公室偷望我，佢純粹望我已經覺得好好笑！」黃德斌更以害羞表情望着Edan道：「好難㗎，要愛佢！」令人不禁尖叫，連AL也問：「可唔可以抽離下？」

大叔的愛︱呂爵安盧瀚霆吻戲連場惹尖叫 黃德斌鬼馬轉型更搶Fo？