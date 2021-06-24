張恒上貼法律文件爆不能回國真相　直指鄭爽從中作梗阻撓

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-24 20:00

內地女星鄭爽的前夫張恒在美國爭取一對子的撫養權官司中，獲得一對子女的撫養獨立決定權（Parenting Solo Decision-Making Authority），而鄭爽僅只獲得短暫（每星期一﹑三﹑五，時間為1.5小時）的撫養時間而已。然而逗留在美國已有一段長時間的他，一直都想帶一對子女回國可惜不成功，近日他就回國這個問題在微博發文，直指不能回國的真正原因就是鄭爽在從中作梗，再次掀起網友熱議。

張恒就回國問題爆出真相 。（微博圖片）

事緣日前父親節張恒在微博發文：「哪怕回家的路再難，我也會回來。」引來不少網友留言，其中有網友就叫他快回國好將欠債的錢還了，事後張恒就立即回覆：「你真的希望我把真實原因貼出來麼？」沒想到相隔兩日之後，他果真將真相貼出來，在微博上貼一份法律文件，指出鄭爽一方最初認定法院在監護權決定中預先確定了未來可能性搬遷的決定是錯誤的，因此她要求法院修改相關條例，並要求增加條例。如果張恒帶子女離開重新安置去其他地方居住，就需要向法院提交動議，並在法院就這個動議作出審核批准後，他才可以帶子女去新的地方居住。總括意思就是鄭爽在回國這個問題上一直從中作梗阻撓，導致他未能回國，所以他最後講道：「想帶孩子回國，真難。」

張恒指出不能回國的原因是鄭爽從中作梗阻撓。（張恒微博圖片）