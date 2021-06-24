MIRROR經理人花姐唔怕姜濤恃紅生驕：名利對佢一啲都唔重要

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-24 16:15

本地男團MIRROR經理人花姐（黃慧君）最近在社交網站回顧上月圓滿結束的《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會，並以每位成員為主題寫出逐段感言，今日（24/6）她便提到隊中人氣王姜濤，更說笑以外星人形容他：「老姜.....佢對我嚟講係一個外星人，一個係我想像以外嘅人。演唱會嘅一年前就已經同我講：『喂！老花，我已經諗到演唱會個item做咩，可唔可以下星期安排排舞』當時我真係O左（咗）咀：『我連開唔開到演唱會都未知喎』。」

姜濤舞台風範十足，連花姐都讚他對待表演認真。（IG／＠ahfa0908）

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觀眾之所以可以在演唱會看到姜濤挑戰古箏，以及做出高難度舞蹈動作的演出，花姐就透露原因他對表演的要求十分高：「到演唱會期間，佢不斷問我：『老花，我知道你而家唔會影響我哋自信，但係我想你話我知，我個item好唔好，有咩要改』我有時會同佢講：「放心，你嘅fans一定會鍾意』然後佢認真咁同我講『我想將呢個表演做到最好』。」

其實姜濤自參加《造星》起已經可說是天之驕子，人氣持續高企，總被讚賞「天生食呢行飯」，花姐亦表示聽過不少「你小心姜濤會囂張」之類的說話，不過她就回應：「我可以肯定同大家講老姜一定唔會！名利對佢一啲都唔重要，因為佢個人真係好簡單，佢只係想做一個認真嘅表演者。」DJ麻利認同道：「佢對於自己作品同演出嘅要求，係達到職人嘅級數，超級佩服！」

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