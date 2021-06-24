寶寶大過天｜馬國明奮鬥變徒勞　現實擁四千萬身家同湯洛雯好恩愛

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-24 20:15

在TVB劇集《寶寶大過天》中飾演阿山的馬國明，娶了個靚老婆悠悠（岑麗香飾），生了個可愛的囡囡童童（梁芯語飾），原本一家三口幸福快樂，但阿山爸爸游大浪（吳岱融飾）因爛賭欠債累累，阿山為了還債輟學打工，一個人擔起成頭家，可惜媽媽歡姐（商天娥飾）依然對大浪念念不忘，細佬阿風（吳業坤飾）又遊手好閒，令阿山大感氣餒，覺得自己好失敗！

游大浪（吳岱融飾）聲稱自己已經洗心革面，但阿山（馬國明飾）唔信。（電視截圖）

阿山同歡姐因為游大浪而爭吵，眼見阿山情緒低落，悠悠道出老公心中的煩惱：「你係咪覺得因為老爺，無論你點奮鬥，都係徒勞呀？」而阿山就答道：「我想唔認命都唔得，我呢世人呢，好似無論點努力都好，都係失敗。我屋企係個死結嚟㗎，解唔開㗎，我同個衰人點樣斬纜都好，阿媽同細佬都會攬佢，到阿媽同細佬有事，我又要攬返佢哋。」

阿山覺得自己所做的一切都是徒勞，注定失敗。（電視截圖）

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劇中阿山為了更好的生活而努力，辛辛苦苦儲錢交首期買樓，但最後還是要幫阿爸還債，人生似乎注定失敗，但其實現實中的馬明就事業愛情雙豐收，前途一片光明！現年47歲的馬明於藝員訓練班畢業後由低做起，入行22年來他的努力及成績都有目共睹，無論是乖乖仔還是奸角他都演得入木三分，他在2006年奪得「飛躍進步男藝員」後，再一步步在2019年憑着《白色強人》中唐明一角奪得視帝寶座，實屬不易。

馬明在2019年憑着《白色強人》中唐明一角奪得視帝寶座。（資料圖片）

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馬明多年來默默耕耘，一直與家人同住太古城的他，在2016年年中以個人名義斥資1,960萬購入實用面樍1,046平方呎的太古城金楓閣頂層複式單位，成交價創當時新高，連同本身父母居住的單位，單計物業估計有4,000萬身家。而在感情方面，馬明與湯洛雯自去年年中公開戀情以來一直愛得甜蜜，兩人不時在社交平台打情罵俏，近日在內地密密工作的馬明，日前就去到三亞登台演出，他在台上獻唱情歌《一生愛你一個》，但原來靚湯曾經講過好鍾意這首歌，靚湯更轉發馬明獻唱的短片，隔空示愛！馬明不但事業得意，同靚湯愈愛愈高調的他更多次傳出好事近，絕對是人生贏家！

馬明日前去到三亞登台演出，他在台上獻唱情歌《一生愛你一個》。（影片截圖）

原來靚湯曾經講過好鍾意呢首歌！（微博截圖）

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