雨僑拍片公開新屋內部　客廳放兒童玩具區仲望到無敵大海景

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-24 23:45

雨僑與羅力威於2018年結婚後育有一女，組成一家三口後早前搬進位於油塘Peninsula East的新屋，她今日（24日）在YouTube公開新屋Room Tour的影片，目測過千呎的新屋貫徹白色簡潔的日式風格，而客廳更見到啟德郵輪碼頭的無敵大海景，溫馨中又不失豪氣。

雨僑和羅力威一家三口好幸福。（Instagram：@avabibu）

在公開的片段中，玄關位置不但有兩個鞋櫃、衣帽架、貓沙盤，更放置了一個衣物處理器，再走入點就見到他們新家的客飯廳，驟眼望非常闊落，梳化、按摩椅、電子琴、飯枱、貓爬架等全部都綽綽有餘，更有空位放置由大型軟墊包圍而成的兒童玩具區，讓女兒在裏面遊玩，彷如小型遊樂場。

雨僑在YouTube公開新屋Room Tour的影片，目測過千呎的新屋貫徹白色簡潔的日式風格。（YouTube：雨僑Ava Liu）

雨僑提到，當時睇樓已經第一眼就愛上，因為客廳夠大，而且又望到無敵大海景，縱使位置比較遠，依然馬上就決定要搬入去。她之前接受《香港01》訪問時透露，雖然前年曾以567萬元購入紅磡一個261呎單位，但單位實在太細不夠住，而他們現在一家三口所住的單位則是以租的形式入住：「因為買好難買到啱心水住，好貴﹗」

雨僑表示當時睇樓已經第一眼就愛上，因為客廳夠大，而且又望到無敵大海景。（YouTube：雨僑Ava Liu）

客廳更見到啟德郵輪碼頭的無敵大海景。（YouTube：雨僑Ava Liu）

點擊觀看更多雨僑和羅力威新屋的角落：