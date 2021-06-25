黃日華願為亡妻減壽　難忘太太臨終數度哽咽：我短廿年命都冇所謂

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-25 14:16

由黎芷珊主持的療愈系訪談節目《單對單》將於周六播出，為了帶出「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」主題，每集都會請來單身族做嘉賓。首集嘉賓請來「愛妻號」黃日華（華哥），以及「青春的秘密」米雪，二人分別帶芷珊重遊出生地九龍城及慢跑，與觀眾分享生活日常及單身如何也可活得自在。

華哥生活健康，閒時愛與好友踢足球鍛鍊身體。

感激女兒好友支持

華哥去年五月與愛妻天人永訣，經過一年時間，華哥已逐步走出陰霾，更罕有地在節目中披露失去愛妻後的感受及痛苦，並如何藉著好友與女兒芷晴的支持重拾生活正軌。華哥向芷珊透露之前與太太在九龍城留下不少回憶及足迹，縱然昔日快樂時光已無法重現，但現時重遊舊地也會盡量回想開心事：「一定要懂得放下，要接受事實！」

黃日華一家三口。（微博＠黃日華）

願為愛妻減壽

對街坊情也極為重視的華哥，坦言失去妻子後，人生經歷了重大轉變：「之前我係24小時照顧佢，佢突然走咗，好似做人冇咗目標，你唔知今日要啲做咩。」「好似好多時間剩咗喺度，因為最想照顧嘅人已經唔喺度。見到張床會諗起佢，見到衣櫃啲衫又諗起佢，見到啲相又諗起佢，心情係不受控制咁好Down。」華哥又謂難忘太太臨終前痛苦表示「我唔想死」，談及看著愛妻意志力逐漸消失，華哥更是數度哽咽：「我見到真係好心痛，我成日唸經時都講，你畀佢好番吖，我短十年命、廿年命都冇所謂。」華哥又謂當一覺醒來發現已沒有人睡在身旁時，他便真正意識到愛妻已不在身邊，並慢慢開始適應另一種生活。

已走出陰霾的華哥，提起亡妻時，仍是難忍痛惜之淚。

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