麥家琪登台被老闆拖足全程似調情　昔日性感尤物被嘲賺錢不易

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-26 15:08

現年45歲的麥家琪曾是90年代影壇性感尤物，參選港姐入行的她當年在決賽隔天即刻有裸照流出而轟動全城，之後她演出多部電視劇集及電影，最廣為人知的作品是在三級片《偷窺無罪》。麥家琪在2006年嫁給香港大律師王國豪，誕下一對子女後，一直都過著少奶奶的生活。去年，她就透露與老公結婚14年陷婚姻危機，為保婚姻更改名麥方喬。

《偷窺無罪》絕對是麥家琪的代表作。（網上照片）

麥家琪近年很少Post出與老公的合照。 （微博照片）

麥家琪在2015年開始復出後，經常馬不停蹄去到內地登台演出，豬籠入水。日前，有網民就上載一段麥家琪在貴陽登台的影片。片中可見，一身Deep V紅色長裙配上白色西裝外套的麥家琪與一名叫「陳總」的男子一同合唱《月亮代表我的心》，二人一開始就邊拖手邊咬耳仔現身，之後更翩翩起舞，而陳總表演慾亦相當強，不時在麥家琪面前展示舞技，舞技方面相比起屯門公園Happy伯，絕對有過之而無不及，令麥家琪都忍不住大讚：「好厲害呀！」而陳總亦幾乎全程拖住麥家琪的手仔，笑容滿面，甚至想主動索抱，可惜以失敗告終。不少網民都留言指這是小明星陪老闆的故事，更稱二人似是調情而不是表演，亦有人感嘆女明星在外地賺錢不容易。

麥家琪多年來都Keep得好好。（微博照片）

點撃下圖睇登台片段！

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