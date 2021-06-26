Penthouse 3︱關係七國咁亂　柳真揭嚴基俊秘密遭追殺生死未卜

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-26 15:30

韓國人氣狗血劇《The Penthouse 3》（頂樓3）昨晚（25日）播出第4集，與劇迷預想一樣，人物關係再有大反轉。繼嚴基俊被揭是假「朱丹泰」後，今集到李智雅親生女兒下落被公開，得悉一切的柳真更慘被嚴基俊追殺。

朴浩山曾警告柳真不要多管閒事，否則會惹來殺身之禍。（黃Viu煲劇平台）

柳真的確被嚴基俊盯上了。（黃Viu煲劇平台）

朴殷碩生前曾向柳真透露，李智雅的親生血脈可能仍活着，於是柳真暗中展開調查，發現原來當初李智雅以「沈秀蓮」身份誕下一對雙胞胎。一名是已死的「閔雪娥」，另一名原來就是「朱碩京」，「朱碩勳」則是嚴基俊與前情人「羅愛嬌」誕下的獨子。得悉這一切的柳真正打算告訴李智雅時，卻目睹「恩星」被「陳粉紅」綁架，於是未趕及見李智雅就趕緊去救「恩星」。

「朱碩京」原來是「沈秀蓮」的親女兒！（黃Viu煲劇平台）

柳真本來打算將一切告訴李智雅。（黃Viu煲劇平台）

柳真目睹「恩星」被「陳粉紅」綁架，趕及去救人。（黃Viu煲劇平台）

可是慘變成被嚴基俊追殺。（黃Viu煲劇平台）

按圖點撃睇嚴基俊、柳真超刺激追撃戰：

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不過一路追到別墅後，在場的嚴基俊見到柳真救起「恩星」，於是二人展開激烈的追撃戰。一直追到懸崖邊，嚴基俊不但直接撞上柳真的車，更不顧車內有孩子，用石頭按着油門便搶走DNA報告離開。柳真一直用身體在車尾擋着，兩人生死未卜。昨晚一集同時亦揭開了當年嚴基俊如何將「惠仁」生母殺死後，並嫁禍給朴浩山。不過當朴浩山成功在噴水池旁掘出屍體後，發現屍身完整亦不像「惠仁」生母，屍體的真實身分成疑。

朴浩山雖然成功掘出屍體，但卻完全不像「惠仁」生母。（黃Viu煲劇平台）

按圖點撃睇當年嚴基俊殺「惠仁」生母原因：