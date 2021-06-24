雞排妹鄭家純FB談日本工作辛酸史　受疫情影響無緣拍《雙層公寓》

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-24 00:30

27歲台灣女星雞排妹（鄭家純）擁有天使臉孔、魔鬼身材，憑藉敢怒敢言的性格吸引眾多支持者追隨，她22日深夜突在facebook發布長文，談及過往努力簽日本經紀約，因不願放棄台灣的工作，將飛機當新幹線在搭，用25歲的身體去拚紅眼班機，更曾和日本戀愛實境節目《雙層公寓》團隊面試3次，卻因疫情擦身。

雞排妹在facebook回憶，2017年她第一次去東京讀語言學校，只待了一個月就決定回台灣後要好好學日文，後來立下目標要拿下工作簽證，花了一年的時間，終於找到有緣的經紀公司。「那時候很貪心，努力簽到日本經紀約後，還是不想放棄台灣的工作，就和日本公司說，我可以把飛機當新幹線搭，用25歲的身體去拚紅眼班機，這樣行程就好安排」，時常每週來回台北東京，甚至當天往返，交通費累積起來比房租還貴，但她認為犧牲都值得。

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雞排妹表示，當時第一次到入國管理局拿簽證，在櫃台打開護照時，看到貼紙上寫3個月，覺得理所當然，後來累積了些工作經驗放進申請書，第二次卻仍然拿3個月簽證，讓她感到些許失望，只能替自己打氣「沒關係，就只是多飛幾次而已！」直到去年3月，終於申請到了半年的興行簽證，能拿到在留卡，隔天飛回台灣工作，豈料受到疫情影響，等了半年覺得不樂觀，才終於在9月飛去東京和經紀公司解約。

當時雞排妹和戀愛實境節目《雙層公寓》製作團隊面試3次，也已經在安排什麼時候開錄，豈料後續除了疫情，曾參與該節目的日本女子摔角選手木村花也疑因網路霸凌發生憾事，導致節目結束，雞排妹表示「現在說這些，只是想和大家分享，一年多前在日本的回憶」，這一年多以來不能出國，用盡心力創辦「純色」，也得到許多人的支持而有很棒的成果，「值得感謝的事說不完，都是最好的安排吧」。

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