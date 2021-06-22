火箭少女Sunnee被音箱撠腳「左手動不了」分半鐘影片曝光嚇窒粉絲

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-22 17:42

曾以「A'N'D」女團成員出道，2018年參加大陸選秀節目《創造101》再出道的中泰混血女歌手Sunnee（楊芸晴），最近在大陸舉辦其首張專輯《天氣‧晴》的Live House巡演，20日來到巡演最終站，沒想到卻在中場時發生摔倒意外，現場畫面於日前曝光，讓網友直呼：「看起來摔的很慘」、「看著都疼」、「嚇到了！」

在曝光的影片中可見燈光已暗，她應是正要走下舞台換裝，疑因被音箱絆倒整個人往前摔，還往左滾了約半圈，影片中還清楚聽見「咚！」一聲。而她一時之間無法自己站起來，工作人員急忙協助將她背下舞台，不少前排的粉絲直擊意外畫面，相當擔心。

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不過Sunnee未因此取消演唱會下半場，她約莫20分鐘後如常重返舞台，並笑著直說：「沒事」，順利完成整場演唱會，而據現場粉絲表示，她甚至還幽默表示：「還好臉是真的，如果是假的可能得結束」，甚至下半場包括動感歌曲她也滿場嗨唱，不過在粉絲曝光的畫面中，明顯可見她重返舞台後左手幾乎不太動，在最終大合照後也難以自行起身，需工作人員攙扶才能起來，雖然嘴上說著沒事，看來摔得不輕，也讓網友直呼她真的很愛舞台，相當敬業。

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