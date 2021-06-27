志村健離世一年　189萬港元銅像落成：謝謝曾帶給我們歡笑與感動

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-27 17:00

「日本喜劇之王」志村健因為主持寵物節目《天才！志村動物園》（天才!志村どうぶつ園）長達16年而為人熟悉，去年他因感染新冠肺炎（COVID-19）病逝，終年70歲。大批觀眾及粉絲均對他的離世大感不捨，為了紀念他而自發性集資於志村健的出生地，即東京都東村山市打造一個志村健的1：1等身銅像，該銅像的開幕儀式於昨日（26日）舉行，引來不少粉絲前來觀看。

志村健在日本藝能界地位舉足輕重。（IG圖片/@ken_shimura_bakatono67）

志村健的1：1等身銅像終於起好。（Instagram：@oinaru3）

據日本傳媒《NHK》報道，志村健的銅像由東村山市青年會議所等多個單位組成的執行委員會負責，當時該委員會向全日本民眾發起集資，最後取得由6600名粉絲所募捐的2700萬日圓（約189萬港元）製作費。志村健銅像的開幕儀式於昨日在志村健的哥哥及親友見證下，於志村健的家鄉西武線東村山站前舉行，據悉，志村健的銅像約180cm高，並以他穿上和服及舉起右手平放胸前的招牌搞笑動作作為銅像的設計，他臉上亦掛上溫暖又燦爛的笑容，銅像後方更有一個用各種照片拼接而成的志村健大頭照片，旁邊更寫上「謝謝曾帶給我們那麼多歡笑與感動」的字眼。

志村健的銅像約180cm高，並以他穿上和服及舉起右手平放胸前的招牌搞笑動作作為銅像的設計。（Instagram：@oinaru3）

不少民眾前來圍觀。（Instagram：@oinaru3）

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