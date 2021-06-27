10年韓團Brave Girls逆行爆紅獲搬新屋　升級宿舍廁所一變四

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-27 22:00

成軍10年的韓國女團Brave Girls曾一度面臨解散，直至今年2月，因一名網友製作的留言影片而令2017年發行的《Rollin'》重新爆紅，組合被召回音樂節目打歌，成為逆行奇蹟。

Brave Girls今年因一首《Rollin'》重新爆紅。（FB/@bravegirls.official）

Brave Girls曾在節目《全知干預視角》公開過同住的宿舍，見到內裡放滿雜物，甚至要4人同時間共用狹窄洗手間，洗頭、刷牙等需同步進行。加上Brave Girls曾打算解散，甚至4位成員都已搬離宿舍，突然被召回宿舍重新開始活動，所以未有時間整理的行李及紙箱放滿地上，環境與當紅女團TWICE及BLACKPINK等的宿舍相差很遠。

Brave Girls舊宿舍相當擠迫，有時需要4人同時用洗手間。（MBC）

舊宿舍擺滿紙箱及行李箱，幾乎找不到衣服。（MBC）

按圖睇Brave Girls搬屋前的舊宿舍：

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不過Brave Girls成功逆行後，公司社長不但送名牌袋，更為組合搬宿舍。新宿舍一分為四，每位成員都擁有自己的一房單位，洗手間一下子升級變4個，不再出現從前軍營式的梳洗時間。每位成員的單位亦充滿個人特色，侑廷放滿代表自己的車厘龜公仔；喜歡畫畫的裕那在客廳中央放了一張工作枱；玟瑩則終於能與愛犬同住；相對恩智就較簡樸，甚至重用舊宿舍的傢具。見到Brave Girls擁有好的居住環境，粉絲都希望偶像能更成功，搬到再升級的大屋。

Brave Girls爆紅後成功換宿舍，每人擁各自一個單位。（MBC）

最明顯的改變必定是一變四的升級廁所。（MBC）

按圖參觀Brave Girls搬屋後的升級宿舍：