27歲SHINee泰民1700呎新屋公開　兩面大窗飽覽270度靚景

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-30 14:00

今年只有27歲的SHINee泰民出道已13年，年紀輕輕的他吸金力相當高，成為現役韓國男偶像中擁有樓價最高豪宅的第四名。日前播出的《我獨自生活》，則首次公開今年2月泰民搬進的新屋，飽覽270度靚景的豪宅備受關注。

SHINee泰民出道已13年，將於本月31號入伍。（SM ENT.）

泰民曾公開過自住的清潭洞複式單位。（YouTube截圖）

泰民曾於2017年以23億韓元（約1,500萬港元）購入清潭洞一複式單位，今年2月他已搬到位於城東區聖水洞的新屋，單位約佔1,700呎惹人羨慕外，非常闊落的客廳更被兩面大窗包圍住。只要坐在屋內，泰民就能欣賞到270度的江景及城市景等，相當有外國的感覺。

不過見到泰民的新屋，就明顯見到是大升級！（MBC）

按圖參觀泰民新屋巨型大廳和靚景：

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雖然新屋環境非常好，就連節目主持人也羨慕不已，但已可預測到其嚇人的上車費。有指泰民這次以全租式租住，即向房東付一定金額的保證金，租約完後能退回押金。根據韓國傳媒報道，泰民以36億韓元（約2,500萬港元）的高額保證金租下新屋，數字相當驚人。如果泰民簽約兩年，每個月租金高達210萬港幣。ACRO SEOUL FOREST是今年1月才正式入伙的高級公寓，包含地下5層，共樓高54層，平均樓價約62億韓元（約4,300萬港元），有指李帝勳和朱相昱夫婦都是住客之一。

就連隊友Key見到泰民新屋的景觀都感歎「有錢真好」。（MBC）

不特別提的話，可能會以為泰民在高級餐廳中。（MBC）

按圖繼續參觀泰民新屋廚房：