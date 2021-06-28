慾罷不能｜新參賽者一出場已成女神　最性感機師擁完美package

撰文：李婉文
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Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）去年4月播出後成功掀起熱話，更登上香港Netflix點播排行榜首位，而新一季的頭4集已上架。節目邀請了10位飢渴的俊男美女，去到英屬特克斯與凱科斯群島（Turks and Caicos Islands）度假村參與「禁慾之旅」。
所有人在一個月內都不可以發生任何形式的性行為，就連接吻或自行解決都禁止，成功過關的話就能奪得10萬美元的獎金（約77萬港元）。如果參賽者在互相了解的活動期間破戒，獎金就會按親密程度扣減。節目原來有10位參加者，但後來再加了一男一女，目的似乎是誘惑某些已漸漸發展出真感情的愛侶。當中新加入的Christina Carmela一亮相就已迅速成為了男參加者的目標，事關Christina除了例牌有靚樣又有身材外，還有着性感的氣質，加上她頻頻對男生「放電」，已極速營造出女神的形象。
Christina有火辣身材和性感氣質。（IG影片截圖@toohotnetflix）
事實上，現年30歲的Christina在節目中講過爸爸是意大利人、媽媽是葡萄牙人，在南非出生，一身的意大利人氣質已極速吸引着男參加者，也令女參加者們如臨大敵。Christina在節目中指自己是一名機師，經常到處飛，在她的IG也有不少飛行的片段，而這樣的package更加令她加分不少。節目暫時講到她本來選了跟Cam約會，但在約會時Cam未有講明他跟Emily發展中的關係，當Christina知道真相後，對Cam的印象大打折扣，也對他興趣盡失，所以這位美女最後看中了誰，也令人急不及待想知道呢！
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