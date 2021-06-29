三台收視報告｜《欺詐劇團》是試驗品？　ViuTV不能過份粉絲向

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-29 02:53

三台收視報告又再出爐，今次的日期是6月21日至6月27日。今次報告主要集中在TVB，因為有三個新節目推出，包括劇集《欺詐劇團》、綜藝《識貨》和《單對單》。而ViuTV方面，三線節目未有改動，不過收視開始向下滑。

先講TVB，新劇《欺詐劇團》是只有六集的短劇，星期一至五只有15.6點收視，星期日連續兩小時的大結局也只有14.8點收視，暫時是本年最低的劇集，就算計上七天跨平台，可能也跟《大步走》不相伯仲。雖然劇集有明顯的創新元素，包括節奏、取鏡、題材等，不過看來觀眾並不太接受，上一套劇集《一笑渡凡間》其實已經有點失望，今次《欺詐劇團》繼續下滑，希望最新播放的《刑偵日記》可以挽回困局。

《欺詐劇團》令人失望。（劇照）

綜藝方面，最新的《識貨》比上一套《死因有可疑》有所提升，上次已說明過，《死因有可疑》這種比較燒腦的「劇本殺」題材可能不適合觀眾，換上《識貨》這種比較輕鬆的節目，收視數字立即有所反映，雖然只是由9.5點升至10.6點，但起碼重上雙位數字。至於星期六播放的訪談節目《單對單》，錄得13.5點，比起《日日媽媽聲》有更好的成績，始終一些大名氣的藝人分享自己過往的傷心經歷，更令吸引到觀眾。

《單對單》芷珊同米雪撐枱腳歎靚早餐。

ViuTV方面，星期一至五2130開始的三線節目沒有變動，不過收視卻下滑了不少，只有《造美人》依然保持聲勢，由2.9點升至3.2點，但《嫌疑事件簿》卻有3.6點跌至2.2點，可能第一個星期的確營造不少一個「懸疑」的效果，好像看著一班人在演短劇，吸引力大降。重點節目《調教你MIRROR》由4.4點跌至3.8點，上次報告提過，粉絲向太嚴重，一些未必很了解MIRROR的人其實沒有動力看下去。

《調教你MIRROR》太過粉絲向。

即睇詳盡收視報告：

+ 3 + 3 + 3

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