趙薇富商老公黃有龍神秘背景曝光　盛傳贈葉翠翠兩豪宅超闊佬

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-30 07:30

趙薇自從在2008年低調下嫁內地富商黃有龍後，身家暴漲的她曾一度被捧為「中國女巴菲特」，夫妻身家曾高達78億港元。最近，黃有龍被財務公司追數近3億港元，其神秘背景亦再次曝光。

以往黃有龍及趙薇夫婦，在中港兩地股市相當活躍。（視覺中國）

點撃下圖睇二人恩愛照片：

現年44歲的黃有龍，老家在湖南一個村莊，十幾歲隨父離家，後加入新加坡籍。黃有龍多年來一直非常低調，據悉他以房地產起家，生意廣泛，包括經營酒店旅遊業、國際餐飲、建材營銷、汽車貿易、網際網路商業、國際商貿、法國酒莊、礦業、有機蔬菜等行業，他更有一架價值過億的私人飛機。他在2011年為趙薇花費了400萬歐元（約3700萬港元），買下屬法國波爾多的夢隴酒莊（Chateau Monlot），為全球每公頃單價最貴的葡萄園，成為一時佳話。2014年底，夫妻斥資30多億，入股阿里影業， 成為第二大股東，引起巨大關注。

趙薇丈夫黃有龍（左二）與阿里巴巴的馬雲（前排左）及中國恒大的許家印（前排右）關係密切，2014年6月陪同馬雲到廣州恒大中心。（東方IC）

點撃下圖睇酒莊！

+ 6 + 6 + 6

而黃有龍曾與港姐冠軍葉翠翠拍拖，當時有指女方忽然富貴，以3,100萬元連買兩個賽西湖千呎單位，換來「港姐股神」稱號。二人感情最後只維持了三個幾月，葉翠翠透露拒生仔成分手導火線之一。

葉翠翠已成為三子之母。（ig@tracy_ip）

葉翠翠曾被踢爆連掃兩間北角半山賽西湖豪宅。（資料圖片）

點撃下圖睇葉翠翠大屋：

+ 31 + 31 + 31

近年來黃有龍經濟危機頻傳，2019年趙薇夫妻被500多名投資者提告旗下公司涉及證券虛假陳述，趙薇被列為共同被告，也需承擔賠償責任，今年4月還傳出趙薇旗下3間公司股權遭凍結。對此，趙薇工作室並未回應，但昨晚（28日）她被拍到與王菲女兒竇靖童及大批工作人員飛往西藏工作，似乎不受先生經濟狀況影響。

趙薇心情未受影響！（VCG）

同場加映：尋找家香情｜邵音音勁讚女婿波多野裕介 超氣派巨型豪宅意外曝光

點撃下圖睇邵音音巨型豪宅＋另一位於九龍塘逾 3000 呎豪宅！