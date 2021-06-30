古天樂內地捐建的希望小學慘被廢棄　教學樓破舊荒涼網民稱心寒

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-30 15:15

古天樂出名人品好，做善事一向不遺餘力，除了在內地興建近百間學校，亦曾幫助過不少圈中人度過難關，有情有義。在疫情期間，身為香港演藝人協會會長的他更發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，給部分年邁或退休的藝人每人發放9000港元援助金，以解燃眉之急。可惜，最近有內地網民透露古天樂十年前損建的希望小學竟然已經被廢棄。

古天樂十多年來極積且低調行善。(資料圖片)

古天樂早年被爆出由2009年開始在內地各省興建希望學校，在2008年四川汶川地震發生後，眼見當地多間學校倒塌，令他萌生建校念頭，於翌年成立「古天樂慈善基金」，並開始在中國各地興建小學。十多年間已先後捐建18所醫療室、1座小水利工程、750口水窘以及過百間小學，古天樂第135間學校早前亦已完工。粗略估計古仔多年來捐贈金額直迫五千萬人民幣，不少內地網民都十分佩服古仔的善心，並稱他為真正慈善家。

粗略估計古仔多年來捐贈金額直迫五千萬人民幣。（微博截圖）

然而，有內地網友實地探訪了古天樂十年前用18萬港元在貴州省遵義捐建的希望小學，發現這間學校早已人去樓空，而學校周邊更是雜草叢生，亂七八糟，顯得特別的荒涼，引起了很多人前來圍觀和熱議。

有內地網民去到古天樂十年前在貴州省遵義捐建的希望小學。（網上圖片）

據該名網民介紹稱，古天樂捐建的這所希望小學已經關閉停辦有三、四年時間了，當年他捐資18萬港元，與當地縣政府合建了這所名叫「紅光古天樂小學」。而學校剛建成的時候，當地老百姓紛紛將孩子送到這裡來上學，沒有一個人不去稱讚古天樂是菩薩心腸的大好人。

點撃下圖睇希望小學目前環境：

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至於這所希望小學為什麼會被廢棄，該名網民就稱因大多數農村人都在向城市靠攏，甚至有很多人舉家遷徙到了城市裡頭生活工作，再加上附近又新建了條件比較好的學校，所以學生們都去了新學校，這裡也就慢慢被廢棄了。照片可見，整棟教學樓看似破舊，結構還是比較穩固的，相信改建或翻修一下，一定能物盡其用，不至於那麼浪費。

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