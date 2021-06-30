刑偵日記｜成年度心寒之作　惠英紅凌厲氣場嚇窒網民鏡頭後勁暖心

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-30 16:00

新劇《刑偵日記》，雖然只播了兩集，但已引起網民討論及關注。昨（29日）晚播出的第二集，影后級人馬惠英紅（紅姐）施展神級演技，短短數分鐘內於謙虛、無知、陰森、慈愛、霸氣等多種不同神態中遊走轉Tone，期間猶如刀刃一般的凌厲眼神再加經典對白，令唔少網民大叫睇到心都寒。

昨 (29日) 晚劇情講述惠英紅飾演的楊碧芯到精神病院當助護以便照顧因受驚失常入院的女兒葉朗晴（戴祖儀飾）；期間因目睹朗晴受到同病房的馬詠（吳沚默飾）一再騷擾及欺負，紅姐數度出手「對付」馬詠，甚至還神不知鬼不覺令馬詠敏感症發作。紅姐最為網民讚嘆的一幕，就是用力揪著馬詠頭髮，並以極凌厲眼神及語氣狠狠地拋下一句：「我從未聽過有人癡線話自己係癡線架。」

吳沚默係咁欺負戴祖儀。

由於演技逼人，加上拍攝手法唯美，令唔少網民驚呼：「完全唔似睇緊電視劇，睇緊電影咁。」、「紅姐的神級演技非常壓場。」、「紅姐真係好恐怖！驚驚。」由於紅姐演技超凡，連帶吳沚默與戴祖儀的潛藏演技亦同時大爆發，二人齊齊獲網民盛讚演技大躍進。

紅姐呢吓反應，嚇親沚默以為真係整親前輩。

眼見反應熱烈，無綫剛剛亦在其官方網站上傳名為「精神病患者唔易做」為題的拍攝花絮。片段所見，紅姐與沚默進行了一場勁激烈的雨中肉搏，由於太過肉緊，連攝影師亦多次遭殃受襲。而出名痛錫後輩的紅姐，拍攝時不斷教沚默應如何減少受傷機會，令沚默大嘆感動：「我同紅姐好多場都有肢體碰撞，因為已經好信任佢，知道佢一定會保護我。譬如話頭先跌落地嗰吓，佢教我要鎖住條頸，等個膊頭先落地，咁個頭就唔會撞到地面。頭先我好緊張，因為紅姐做啲反應好真，叫得好淒厲，跟住我真係以為自己整痛佢。」

要眼淚有眼淚，神級演技。

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