疑是鄭爽堂弟為堂姐反擊張恒　強調對方作故仔人心險惡

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-01 20:30

內地女星鄭爽因代孕棄養風波而同前夫張恒鬧翻，事件持續半年有多仍然沒完沒了，雙方不停透過微博隔空對罵。日前，張恒就不堪鄭爽粉絲的攻擊，於是在忍無可忍的情況下在微博公開了一段同鄭爽堂弟鄭鑫的聊天記錄，踢爆鄭爽欠債不還之餘還迫弟媳墮胎，再次讓不少網友感到震驚。而相隔一日之後，事件竟然出現大反轉，疑是鄭鑫的男子就透過微博發文指自己被張恒利用，指罵他是垃圾﹑渣男，強調同姐姐鄭爽關係好得很。

鄭爽同張恒因為代孕棄養風波而鬧翻。（視覺中國）

日前張恒透過微博上貼了一段同鄭爽堂弟鄭鑫的聊天記錄錄音，清晰可以聽到鄭鑫在不滿鄭爽，指她拖欠工資高達350萬人民幣（約450萬港幣）不還之外，還迫其老婆墮胎，令他非常生氣。而張恒還相當諷刺留言道：「希望每一個孩子都能健康成長，也希望你（弟弟）最後有拿回本就應該屬於你的勞動成果，原來讓人做事還不簽合同、最後耍賴，是這一家人的優良傳統。」正因為自己的親人都站出來大義滅親，所以更令網友相信鄭爽的確是一位極度可怕的女人。

張恒上傳同堂弟錄音，堂弟指鄭爽迫其老婆墮胎。（視覺中國﹑微博截圖）

但相隔一日之後在微博有一位博主叫「鄭雷子」自稱是鄭爽堂弟鄭鑫的人發文。他表示同家人發生一些小矛盾同誤會是好正常，強調自己的說話被張恒斷章取義截圖利用，指責張恒這一種人太可怕簡直是人心險惡：「我是鄭爽的堂弟鄭鑫，看了網上發的所謂關於我的一段對話，讓我明白了什麼叫套路！这種人真的是太可怕了！被某些人利用、散布、傳播及造謠！我不希望斷章取義的話，對我姐或者我們家人帶來不好的影響。只能說知人知面不知心！遠離垃圾人！遠離渣男！」

疑是鄭鑫在微博發文。（微博圖片）

另外，鄭鑫強調自己同鄭爽的關係好得很，如果多年來不是鄭爽的幫忙，他亦買不起婚房，他一直都忘不了鄭爽的恩情：「給我姐工作這幾年 ，經濟上我已經夠了，我永遠忘不了我姐對我的恩情，渣男就不要操心我們姐弟倆的事兒了，我們姐弟倆很好。」懇請張恒見好就收。眼見鄭鑫的反攻文，張恒固然之看到，還質疑對方的實實身份，留言指自己上貼的任何東西從來沒有造假，如果有造假不怕被起訴。雙方你一言我一句都不知道誰真誰假，已經令網友傻傻分不清了。

張恒質疑這一位自稱是鄭鑫的男子身份。（視覺中國）