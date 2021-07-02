做家務的男人3 | 自曝10年不用清水洗面　陳學冬：我也不經常刷牙

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-02 09:00

31歲內地演員陳學冬2013年憑藉《小時代》系列電影走紅，近年來多活躍於綜藝節目，因此人氣一直不錯。

陳學冬憑藉《小時代》一炮而紅。（微博@陳學冬工作室）

日前，陳學冬在真人騷《做家務的男人3》中透露，自己將近10年沒有用清水洗面，因而引起網友熱議。他表示：「我已經接近10年沒用清水洗過臉，我只用卸妝紙和卸妝水，用完了以後再也不用清水洗。我知道有一些女明星，就是我一些朋友，她們很少洗頭髮，然後頭髮非常的好。」這還不算誇張，陳學冬續指道：「我也不是經常刷牙的，我的牙齒全部用牙線然後再用漱口水。」

皮膚非常好。（微博@陳學冬）

對此，陳學冬解釋：「因為我覺得臉它會自己分泌一種油脂，然後它會保護，這是沒有科學依據的，只是我個人的經驗，我自己臉上從來不長痘痘。」

陳學冬透露生活習慣。（視頻截圖）

不過，不少網友都覺得陳學冬的這個行為實在有些誇張，甚至認為他故意立人設：「我覺得是有點腦子有問題的行為」、「不刷牙會有牙結石的，單用牙線和漱口水達不到口腔清潔的效果」、「冒昧問一句，他洗頭嗎，洗澡嗎，不會碰到臉？」等，完全不相信他的話語。