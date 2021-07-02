聲夢傳奇｜姚焯菲神秘爸爸曝光　53歲高學歷勁有型做緊首席財務官

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-07-02 00:00

14歲的姚焯菲（Chantel）自參加《聲夢傳奇》以來，因其年齡、甜美樣子加的熟練歌聲，成功擄獲不少粉絲，早前憑住一首《戀愛告白》更在網上人氣急升，點擊率更高達300萬。14歲就生得有一副美人胚胎，但原來她在小時候三、四歲的時候也生得十分可愛，她也在IG公開自己圓圓大眼的兒時照片，還引來不少網民大讚可愛！

點擊睇姚焯菲（Chantel）三、四歲可愛樣：

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年僅14歲的參賽者姚焯菲（Chantel）表現大踴進，令作為導師的JW感動落淚場面感人。（IG/ @chantelyiu）

人紅自然是非多，早前《聲夢傳奇》製作組特意準備節目《STARIES聲夢定時動態》，讓觀眾可以多方面了解參賽者，最新一集就派出林君蓮（Kaitlyn）突擊Chantel的家居，同時亦令Chantel的家中環境曝光，不少網民即標籤她為「有錢女」，她坦言不怕被標籤會專注做好比賽：「我唔怕，做好個比賽就足夠。冇咩嘢要隱瞞。」

點擊逐格睇姚焯菲豪宅：

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住大屋，家底當然也有一定的份量，近日有傳媒透露，原來Chantel的爸爸相當把炮！她的爸爸名叫姚輝文，擁有紐卡斯爾大學文學士學位和卡迪夫商學院的工商管理碩士學位，現在擔任「今翊資本」的首席財務官和常務董士，在行內享負盛名。53歲的姚爸爸除了事業有成之本，保養也非常好，即使已踏入中年，但依然有型！

有型！（網上圖片）

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