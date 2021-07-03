佐佐木希原諒偷食夫再傳婚變　買4億円豪宅成分居前奏　1人養全家

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-03 00:30

被稱作是「日本第一素顏美女」的佐佐木希，在2017年嫁給大15歲諧星渡部建，並在2020年6月時，老公被爆料劈腿6女，甚至會選在身障公廁約砲，渣男的行徑，更是被眾人唾棄，可是，當時佐佐木希卻選擇原諒腥夫，現在事隔一年，竟又傳出婚變的消息！

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佐佐木希一人養全家

渡部建因為外遇而導致演藝工作全面停擺，還背有高達約8百萬港幣的違約金，雖然目前賠償金已解決，但礙於他先前開道歉記者會給人觀感不佳，被認為是毫無悔意，能復出的機會微乎其微，所以一家三口的經濟全落在佐佐木希身上，渡部建就是專心做個家庭主夫。

買新房被視為分居前奏

而近期為什麼會傳出兩人婚變的消息，主要是因為佐佐木希以個人公司的名義，在3月買下要價日幣4億的豪宅，更驚人的就是，她還是用現金一次付清！根據日媒《女性SEVEN》報導，該間新屋是她「自己」買的，她的這個舉動，也被視為是想與老公分居的前奏，也就讓眾多網友一面倒支持她離婚，認為這樣不論是對她還是小孩都好。

但事實上，他們全家也已從原先夫妻一起買的舊家，搬去新宅了，至於為什麼會搬家，有一個說法是他們受不了街坊鄰居的眼光，才決定換個地方住。

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不離婚全是為了小孩

佐佐木希也有想過要離開劈腿腥夫，她就曾在綜藝節目上坦承，自己目前的重心就是在兒子身上，之所以不離婚，就是礙於兒子年齡還小，希望小孩能在有父親的家庭下長大（因為她自己在12歲時喪父），才會「回收」渣男老公，繼續維持婚姻關係，只希望，現在搬到新家的他們，能夠好好地生活下去。

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