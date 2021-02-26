佐佐木希老公偷食難翻身　淪落豐州漁市場做通宵搬運工望洗底?

撰文： 豬豬樂園公眾號 最後更新日期： 2021-02-26 15:00

日本諧星渡部建和女神佐佐木希結婚3年，去年6月被爆不倫劈腿多名女性，更選在「殘廁Gathering」，形象全毀停工。消失9個月，渡部建還未有機會重返演藝圈，近日則被目擊在東京豐洲漁市場打工，兼職搵外快。

因出軌事件離開公眾視線已超過半年的渡部建於去年12月3日曾進行約100分鐘的道歉記者會，但因批評聲浪不斷，故復出依然無期。日前日本傳媒報導，渡部建最近在東京豐洲市場兼職打於，由新年至今已快將兩個月的時間，為海鮮等的大型批發商從事搬貨及整理工作。

據演藝界相關人士指，幫助渡邊部重投生活的，正是被他背叛後仍繼續支持他的老婆佐佐木希。有相關人士指，佐佐木希考慮到渡部建長期待在家中只會感到孤獨和對未來感到不安，所以向提建議了體力勞動會流汗的工作。

東京豐洲市場兼職工作由淩晨零時開始至翌日早上，有時需要加班至下午才收工。相關人士指，渡邊部一直努力工作，毫不在意周遭的目光，雖然當初渡邊部的形象不好，但認為人們已重新認識了他。另有其他日本媒體嘗試採訪相關批發商，但對方拒絕指為免對其他店鋪造成困擾，所以不作回應。

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