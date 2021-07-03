林青霞半年減重12kg　無懼變老變醜：接受自然定律

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-03 07:00

女神林青霞一直是網友心目中的「白月光」，雖然息影多年，但不時都會在社交平台分享生活，尤其是去年年尾重新使用微博後，經常同網友們互動，可愛有趣的性格深受大家喜愛。

林青霞息影多年，仍然深受網友喜愛。（VCG）

日前，林青霞接受台灣媒體訪問，當中分享了一些習慣以及減肥心得等，原來女神也相當貼地。她透露，自己很喜歡吃花生米、花生醬、麵食、宵夜等，已經很久沒有正式拍照的她，笑言太肥時不願拍照，以前的衣服都穿不了了，尺碼越穿越大，更笑言張叔平警告她不要再買寬鬆長裙，儘管自己不介意，但朋友已經受不了。

名副其實的女神。（微博@林青霞）

原來在去年聖誕節前，林青霞的體重一度達到68kg，有幾日甚至是天亮睡，天黑醒，自嘲摸到腰部的「救生圈」都覺得可笑，女兒、朋友都勸她減肥。而林青霞自己也覺得這樣下去太過分，於是決心不再捱夜，聖誕節後就開始飲食節制，少油少鹽少澱粉、戒糖、戒零食、戒宵夜、多運動，慢慢改善。

據悉，林青霞多年來幾乎每日保持運動1小時的習慣，熱愛桌球的她表示打桌球最能運用到腦部不常用的地方，促進血液循環，令皮膚吹彈可破，還能預防老年癡呆。除此之外，她每星期會打兩次羽毛球，練一次普拉提，一次到山頂走兩圈，大概1.5小時，在兩個月內瘦了9kg，現在體重已減至56kg，讓林青霞非常有成就感。

練習左手打乒乓球。（微博@林青霞）

雖然林青霞今年即將年滿67歲，但皮膚依然光滑水潤，想不到她從來不保養。林青霞謙虛地笑指自己不算凍齡，還勸大家千萬不要學她，因為晚睡晚起，三餐不定時，不吃維他命、保健品、不敷mask，她指自己唯一的凍齡秘訣，大概是山東人的緣故，耐折騰。所以對於美貌或者變老一事，林青霞也非常豁達，在她看來，其實並不在乎老不老、美不美，這都是人生的一部分，是自然定律，不接受也要接受，否則就是自討苦吃，反而是身邊的朋友同影迷比較在意這個問題。

林青霞的生活態度樂觀淡然，不在乎年齡美貌，重在心態。（VCG）